TP.HCM: Triệt phá cơ sở sản xuất dùng hóa chất 'biến' 65 tấn thịt heo nái thành thịt bò

Hai người bị khởi tố là Nguyễn Văn Thái (39 tuổi, ở phường Bình Trị Đông, cầm đầu) và Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây, phụ việc tại cơ sở).

Theo thông tin báo Thanh Niên , tối 11.5, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò ngâm hóa chất cấm, qua đó khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thông tin trên VNExpress , theo điều tra, từ năm 2024, Thái mua thịt đùi heo nái với giá khoảng 110.000 đồng một kg, cắt nhỏ rồi ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite để khử mùi, làm thay đổi trạng thái thịt. Sau đó, số thịt này tiếp tục được ngâm huyết heo để tạo màu giống thịt bò trước khi bán ra thị trường với giá 150.000 đồng một kg.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện kế hoạch của Công an TP.HCM, qua rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm do Nguyễn Văn Thái làm chủ.

Ngoài thịt bò giả, Thái còn mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm cùng loại hóa chất để giữ màu, kéo dài thời gian bảo quản rồi bán với giá 180.000 đồng một kg.

Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò được tươi hơn và bảo quản được lâu rồi đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng/kg.

Số thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất bị công an bắt quả tang. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140 kg thịt bò giả và 120 kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Toàn bộ số thịt này được Thái trực tiếp đưa ra bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn).

Đến tháng 2 năm nay, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng tham gia sản suất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm nói trên. Tại cơ quan công an, Thái và Thắng thừa nhận hành vi sản xuất thịt bò giả, biết hóa chất Sodium Metabisulphite bị cấm dùng trong thực phẩm nhưng vì lợi nhuận cao vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Từ năm 2024 đến nay, Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 65 tấn thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỉ đồng.

Theo Công an TP.HCM Sodium Metabisulfite là phụ gia thực phẩm, thường dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa, không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến sản phẩm thịt heo và thịt bò.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.