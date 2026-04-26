Nóng: Triệt phá lò sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm ở TP.HCM, quy mô hàng chục tỷ đồng

Sibutramine là chất có tác dụng gây ức chế cảm giác thèm ăn nhưng đi kèm nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như gây đau tim, loạn nhịp tim, tăng huyết áp... và đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995, cùng ngụ phường Thới An, TPHCM) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Triệt phá lò sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm ở TP.HCM. Ảnh: Báo VietNamNet. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân nhãn hiệu Emo’s có dấu hiệu bất thường. Đường dây này do vợ chồng Hảo - Anh điều hành thông qua pháp nhân Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành.

Ngày 30/3, lực lượng Phòng CSKT đồng loạt kiểm tra trụ sở công ty tại xã Bình Mỹ (TPHCM) và các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm, TPHCM và tỉnh Quảng Ngãi. Tại hiện trường, công an thu giữ lượng tang vật gồm: hơn 5.200 gói bột thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo’s (gồm các loại: sữa tách béo, trà cam, cà phê, trà chanh, trà dâu, trà đào hòa tan); 639kg bột nguyên liệu các loại; 8 thiết bị máy móc sản xuất hiện đại; gần 33.000 bao bì, vỏ hộp nhựa in nhãn hiệu Emo’s.

Công an thu giữ lượng tang vật gồm: hơn 5.200 gói bột thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo’s. Ảnh: Báo VietNamNet. Theo thông tin báo Thanh Niên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2018, vợ chồng Như Hảo - Trọng Anh tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân với quy mô lớn, đầu tư máy móc, nhân công bài bản. Tuy nhiên, các sản phẩm này thực tế không có tác dụng giảm cân. Để tăng hiệu quả “quảng cáo” và thu hút người mua, các đối tượng đã pha trộn chất cấm Sibutramine vào sản phẩm. Đây là chất có tác dụng làm giảm cảm giác thèm ăn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe như ảnh hưởng tim mạch, gây loạn nhịp tim, tăng huyết áp…, đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Vợ chồng Trần Thị Như Hảo - Nguyễn Trọng Anh khi bị bắt giữ. Ảnh: Báo Thanh Niên. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường lượng lớn sản phẩm chứa chất cấm, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Riêng trong tháng 2 và tháng 3.2026, số hàng hóa tiêu thụ có giá trị hơn 3,4 tỉ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TP.HCM: Phát hiện thu hồi 107 lô kem trị mụn, trắng da chứa chất cấm Dexamethason

