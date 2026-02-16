NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả

Đời sống 16/02/2026 06:00

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị Huyền, địa chỉ tại chợ đầu mối Đông Tảo, thôn Đông Kim, xã Hoàn Long. Đây là cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm giò, chả, xúc xích.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 15/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 2 đối tượng Đỗ Thị Huyền (SN 1970) và Nguyễn Văn Trường (SN 1995, cùng trú tại xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên), về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị Huyền, địa chỉ tại chợ đầu mối Đông Tảo, thôn Đông Kim, xã Hoàn Long. Đây là cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm giò, chả, xúc xích.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị Huyền đang sản xuất thực phẩm. Bà Huyền cùng con trai là Nguyễn Văn Trường và một số nhân viên đang sản xuất các loại giò, chả, xúc xích với nhiều công đoạn như: lọc thịt, xay thịt, đóng khuôn giò, xúc xích, chả; luộc, hấp và đóng gói thành phẩm để tiêu thụ trên thị trường.

NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả - Ảnh 1NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả - Ảnh 2
Nhiều loại giò, chả của cơ sở kinh doanh Đỗ Thị Huyền dương tính với chất hàn the

Theo thông tin từ báo Dân trí, tổ công tác tiến hành kiểm tra nhanh các mẫu sản phẩm tại cơ sở này và phát hiện 6/12 mẫu dương tính với hàn the (Natri tetraborat), gồm: giò lợn, xúc xích, chả sụn, giò gà, giò bò và giò sống (thịt lợn xay).

Lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền có số lượng lớn sản phẩm thực phẩm đã được sản xuất để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, gồm: 750 chiếc giò lợn (1 kg/chiếc); 720 túi xúc xích (500 g/túi); 130 túi chả sụn (500 g/túi); 30 chiếc giò gà (khoảng 1 kg/chiếc); 1.420 chiếc giò lá (giò bò); cùng 150 kg giò sống.

Ngoài số hàng hóa thành phẩm trên, cơ quan chức năng còn phát hiện, tạm giữ nhiều nguyên liệu, phụ gia và phương tiện phục vụ sản xuất thực phẩm, trong đó có chất hàn the cùng các loại phụ gia, hương liệu dùng trong chế biến. Hệ thống máy xay, tủ hấp, khuôn giò, thiết bị tạo hình xúc xích và các dụng cụ sử dụng trong quá trình pha trộn, chế biến sản phẩm, cũng bị tạm giữ.

Quá trình làm việc, Đỗ Thị Huyền khai nhận toàn bộ số hàng hóa thành phẩm là do tự mua nguyên liệu, phụ gia (trong đó có hàn the) để sản xuất và bán ra thị trường trong tỉnh cùng các tỉnh lân cận.

Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Chỉ trong vài ngày tại Quảng Trị, hai vụ tai nạn xảy ra khi người dân treo đèn, treo cờ dịp Tết khiến 1 người tử vong, 1 người bị gãy 3 xương sườn phải nhập viện.

Xem thêm
Từ khóa:   chất cấm trong sản xuất giò chả tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng