NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả

Đời sống 16/02/2026 06:00

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị Huyền, địa chỉ tại chợ đầu mối Đông Tảo, thôn Đông Kim, xã Hoàn Long. Đây là cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm giò, chả, xúc xích.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 15/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 2 đối tượng Đỗ Thị Huyền (SN 1970) và Nguyễn Văn Trường (SN 1995, cùng trú tại xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên), về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị Huyền, địa chỉ tại chợ đầu mối Đông Tảo, thôn Đông Kim, xã Hoàn Long. Đây là cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm giò, chả, xúc xích.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị Huyền đang sản xuất thực phẩm. Bà Huyền cùng con trai là Nguyễn Văn Trường và một số nhân viên đang sản xuất các loại giò, chả, xúc xích với nhiều công đoạn như: lọc thịt, xay thịt, đóng khuôn giò, xúc xích, chả; luộc, hấp và đóng gói thành phẩm để tiêu thụ trên thị trường.

NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả - Ảnh 1NÓNG: Danh tính hai mẹ con dùng chất cấm trong sản xuất giò, chả - Ảnh 2
Nhiều loại giò, chả của cơ sở kinh doanh Đỗ Thị Huyền dương tính với chất hàn the

Theo thông tin từ báo Dân trí, tổ công tác tiến hành kiểm tra nhanh các mẫu sản phẩm tại cơ sở này và phát hiện 6/12 mẫu dương tính với hàn the (Natri tetraborat), gồm: giò lợn, xúc xích, chả sụn, giò gà, giò bò và giò sống (thịt lợn xay).

Lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền có số lượng lớn sản phẩm thực phẩm đã được sản xuất để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, gồm: 750 chiếc giò lợn (1 kg/chiếc); 720 túi xúc xích (500 g/túi); 130 túi chả sụn (500 g/túi); 30 chiếc giò gà (khoảng 1 kg/chiếc); 1.420 chiếc giò lá (giò bò); cùng 150 kg giò sống.

Ngoài số hàng hóa thành phẩm trên, cơ quan chức năng còn phát hiện, tạm giữ nhiều nguyên liệu, phụ gia và phương tiện phục vụ sản xuất thực phẩm, trong đó có chất hàn the cùng các loại phụ gia, hương liệu dùng trong chế biến. Hệ thống máy xay, tủ hấp, khuôn giò, thiết bị tạo hình xúc xích và các dụng cụ sử dụng trong quá trình pha trộn, chế biến sản phẩm, cũng bị tạm giữ.

Quá trình làm việc, Đỗ Thị Huyền khai nhận toàn bộ số hàng hóa thành phẩm là do tự mua nguyên liệu, phụ gia (trong đó có hàn the) để sản xuất và bán ra thị trường trong tỉnh cùng các tỉnh lân cận.

