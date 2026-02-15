Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Đời sống 15/02/2026 18:18

Chỉ trong vài ngày tại Quảng Trị, hai vụ tai nạn xảy ra khi người dân treo đèn, treo cờ dịp Tết khiến 1 người tử vong, 1 người bị gãy 3 xương sườn phải nhập viện.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 9 giờ ngày 13/2, ông D.M.S. (SN 1965), trú thôn Thanh Bình, xã Quảng Trạch, (Quảng Trị), trong lúc treo đèn trang hoàng trước nhà đã bất ngờ trượt ngã từ trên cao xuống đất.

Ngay sau đó, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng kèm bệnh lý nền, ông S. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Lễ tang ông S. cuối năm khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh: báo Lao Động

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 9/2, cũng tại thôn Thanh Bình, ông D.V.Ng. (SN 1972) trong quá trình treo cờ Tổ quốc trước nhà đã bị ngã, dẫn đến gãy 3 xương sườn và phải nhập viện điều trị.

Việc hai vụ tai nạn.xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy sự chủ quan, thiếu trang bị bảo hộ khi người dân tự leo trèo, làm việc trên cao. Dịp lễ, Tết, nhu cầu treo cờ, mắc đèn trang trí tăng cao nhưng nhiều gia đình vẫn sử dụng thang tạm bợ, không có người hỗ trợ, tiềm ẩn rủi ro lớn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi treo đèn, treo cờ cần bảo đảm điều kiện an toàn: sử dụng thang chắc chắn, đặt trên nền bằng phẳng, có người giữ thang hoặc hỗ trợ bên dưới; hạn chế leo trèo khi sức khỏe không đảm bảo, đặc biệt với người lớn tuổi. 

 

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