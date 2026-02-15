Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Đời sống 15/02/2026 18:18

Chỉ trong vài ngày tại Quảng Trị, hai vụ tai nạn xảy ra khi người dân treo đèn, treo cờ dịp Tết khiến 1 người tử vong, 1 người bị gãy 3 xương sườn phải nhập viện.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 9 giờ ngày 13/2, ông D.M.S. (SN 1965), trú thôn Thanh Bình, xã Quảng Trạch, (Quảng Trị), trong lúc treo đèn trang hoàng trước nhà đã bất ngờ trượt ngã từ trên cao xuống đất.

Ngay sau đó, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng kèm bệnh lý nền, ông S. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Lễ tang ông S. cuối năm khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh: báo Lao Động

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 9/2, cũng tại thôn Thanh Bình, ông D.V.Ng. (SN 1972) trong quá trình treo cờ Tổ quốc trước nhà đã bị ngã, dẫn đến gãy 3 xương sườn và phải nhập viện điều trị.

Việc hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy sự chủ quan, thiếu trang bị bảo hộ khi người dân tự leo trèo, làm việc trên cao. Dịp lễ, Tết, nhu cầu treo cờ, mắc đèn trang trí tăng cao nhưng nhiều gia đình vẫn sử dụng thang tạm bợ, không có người hỗ trợ, tiềm ẩn rủi ro lớn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi treo đèn, treo cờ cần bảo đảm điều kiện an toàn: sử dụng thang chắc chắn, đặt trên nền bằng phẳng, có người giữ thang hoặc hỗ trợ bên dưới; hạn chế leo trèo khi sức khỏe không đảm bảo, đặc biệt với người lớn tuổi. 

 

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Ngày 14/2, Công an xã Tân Hưng cho biết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Tây Ninh về vụ “giết người” xảy ra tại một căn nhà thuộc ấp Gò Thuyền B.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn. tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 16/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Vận đỏ như son kể từ ngày 16/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Sau ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đúng ngày 16/2/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng ngày 16/2/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp, Thần Tài gõ cửa trao quà lớn, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, của cải đầy két

Đúng 3 ngày liên tiếp, Thần Tài gõ cửa trao quà lớn, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, của cải đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, 3 con giáp Thần Tài ghé thăm, quý nhân dìu dắt, vận trình vượng phát 'hoá vận thành Rồng', tiền vàng 'chất thành núi'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, 3 con giáp Thần Tài ghé thăm, quý nhân dìu dắt, vận trình vượng phát 'hoá vận thành Rồng', tiền vàng 'chất thành núi'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp đổi đời dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

3 con giáp đổi đời dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình khen mỹ nhân Tân Cương

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình khen mỹ nhân Tân Cương

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Tình trạng hiện tại của Châu Tấn ở tuổi 51

Tình trạng hiện tại của Châu Tấn ở tuổi 51

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Trang hoàng nhà cửa đón Tết, một người tử vong thương tâm

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Đời sống 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Thanh Hóa: Bắt nóng 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

Thanh Hóa: Bắt nóng 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang