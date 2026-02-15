Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Đời sống 15/02/2026 11:21

Nắm được thông tin, lãnh đạo UBND phường Hội Phú đã phối hợp lực lượng công an vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra. các cơ quan chức năng xác định trên địa bàn không có trường hợp nào trình báo về vụ việc như nội dung lan truyền.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 15/2, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) bác bỏ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em đang lan truyền trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương khẳng định đây là tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh 1
Công an Gia Lai xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, những ngày qua, trên tài khoản Facebook "My Thiện Nguyện" đăng tải bài viết với nội dung: Khoảng 9 giờ ngày 13-2, khi con trai là Nguyễn Bảo L. (2 tuổi) đang chơi ở sân nhà tại hẻm 183 đường Lương Đình Của, phường Hội Phú thì có 2 người lạ mặt vào bế đi.

Tài khoản "My Thiện Nguyện" cũng kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Kèm theo bài đăng là hình ảnh bé trai và hình ảnh 2 người bế cháu bé đứng cạnh xe máy.

Thông tin trên nhanh chóng được nhiều người dân tại khu vực Pleiku, Gia Lai chia sẻ với mong muốn sớm tìm ra bé trai.

Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh 2
Thông tin chia sẻ trên tài khoản "My Thiện Nguyện". Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo UBND phường Hội Phú đã chỉ đạo, phối hợp với lực lượng công an địa phương xác minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định không có bất kỳ trường hợp nào trình báo về vụ việc bắt cóc như nội dung được lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng công an cũng đã kiểm tra khu vực được cho là xảy ra vụ việc nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Từ kết quả xác minh, cơ quan chức năng khẳng định thông tin về vụ bắt cóc trẻ em là hoàn toàn không có thật.

Nội dung này được xác định là do các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tải, nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Nghẹt thở giây phút cứu cô gái 16 tuổi bị ‘bắt cóc online’ đang đi trên tàu hỏa

Nghẹt thở giây phút cứu cô gái 16 tuổi bị ‘bắt cóc online’ đang đi trên tàu hỏa

Công an phường Vinh Hưng vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng giải cứu thành công một nạn nhân bị “bắt cóc online” khi đang trên đường từ Hà Nội vào TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc bé trai 2 tuổi bắt cóc ở Gia Lai tin mới

TIN MỚI NHẤT

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Sao quốc tế 18 phút trước
Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

Sống khỏe 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 53 phút trước
Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Virus Nipah có thể lây từ người sang người, 3 đường lây truyền phổ biến nhất hiện nay

Virus Nipah có thể lây từ người sang người, 3 đường lây truyền phổ biến nhất hiện nay

Tin y tế 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Thanh Hóa: Bắt nóng 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

Thanh Hóa: Bắt nóng 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết