Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Đời sống 15/02/2026 11:21

Nắm được thông tin, lãnh đạo UBND phường Hội Phú đã phối hợp lực lượng công an vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra. các cơ quan chức năng xác định trên địa bàn không có trường hợp nào trình báo về vụ việc như nội dung lan truyền.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 15/2, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) bác bỏ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em đang lan truyền trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương khẳng định đây là tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

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Công an Gia Lai xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, những ngày qua, trên tài khoản Facebook "My Thiện Nguyện" đăng tải bài viết với nội dung: Khoảng 9 giờ ngày 13-2, khi con trai là Nguyễn Bảo L. (2 tuổi) đang chơi ở sân nhà tại hẻm 183 đường Lương Đình Của, phường Hội Phú thì có 2 người lạ mặt vào bế đi.

Tài khoản "My Thiện Nguyện" cũng kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Kèm theo bài đăng là hình ảnh bé trai và hình ảnh 2 người bế cháu bé đứng cạnh xe máy.

Thông tin trên nhanh chóng được nhiều người dân tại khu vực Pleiku, Gia Lai chia sẻ với mong muốn sớm tìm ra bé trai.

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Thông tin chia sẻ trên tài khoản "My Thiện Nguyện". Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo UBND phường Hội Phú đã chỉ đạo, phối hợp với lực lượng công an địa phương xác minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định không có bất kỳ trường hợp nào trình báo về vụ việc bắt cóc như nội dung được lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng công an cũng đã kiểm tra khu vực được cho là xảy ra vụ việc nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Từ kết quả xác minh, cơ quan chức năng khẳng định thông tin về vụ bắt cóc trẻ em là hoàn toàn không có thật.

Nội dung này được xác định là do các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tải, nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận xã hội.

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