Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát

Trong một chương trình phỏng vấn mới đây, ngôi sao võ thuật Thành Long thừa nhận ông không dám tổ chức tour lưu diễn cá nhân vì số ca khúc được công chúng biết đến quá ít, “không đủ để chống đỡ cả một đêm diễn”.

Trong một chương trình phỏng vấn gần đây, ngôi sao võ thuật Thành Long gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ lý do ông chưa dám tổ chức tour lưu diễn ca hát cá nhân. Theo đó, ông cho rằng số lượng ca khúc được công chúng biết đến của mình quá ít, “không đủ để chống đỡ cả một đêm diễn”, khiến kế hoạch này vẫn phải tạm gác lại. Ngay sau phát ngôn, mạng xã hội lập tức nổ ra nhiều ý kiến bàn luận. Một số cư dân mạng lấy ví dụ các nghệ sĩ như Tạ Na, dù chỉ có vài bài hát nổi bật nhưng vẫn tổ chức tour và bán vé khá tốt. Thậm chí, có ý kiến hài hước cho rằng Thành Long từng phát hành nhiều album, nếu thiếu bài có thể “mượn thêm” từ các ca sĩ khác như Nhậm Hiền Tề.

Tuy nhiên, theo phân tích của truyền thông, vấn đề không nằm ở số lượng bài hát. Trên thực tế, từ năm 1986 đến 2022, Thành Long đã phát hành 11 album phòng thu và 8 album nhạc phim, với tổng cộng hơn 200 ca khúc được thu âm. Sau khi loại bỏ các bản song ca và phiên bản ngôn ngữ khác nhau, ông vẫn còn hàng chục ca khúc solo đủ để xây dựng một chương trình biểu diễn hoàn chỉnh.

Dù vậy, điểm hạn chế lớn nhất lại nằm ở chất lượng giọng hát. Trong giới chuyên môn, khả năng thanh nhạc của Thành Long vốn không phải thế mạnh. Việc từng gặp chấn thương cổ trong quá trình quay phim “Long huynh hổ đệ” đã ảnh hưởng đến dây thanh quản, khiến quãng giọng bị hạn chế, âm cao dễ vỡ và âm trầm thiếu độ vang. Những hạn chế này ngày càng rõ hơn trong các lần biểu diễn trực tiếp gần đây. Tại một số sự kiện lớn, nam diễn viên từng gặp tình trạng hụt hơi, lệch nhịp hoặc xuống phong độ rõ rệt khi hát live. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bài toán kinh tế cũng là rào cản lớn. Các chuyên gia cho rằng một tour diễn mang tên Thành Long chắc chắn đòi hỏi quy mô sản xuất rất lớn, từ sân khấu, võ thuật, an ninh đến tổ chức quốc tế. Chi phí cho mỗi đêm diễn có thể lên tới hàng triệu NDT, kéo theo áp lực bán vé và rủi ro tài chính không nhỏ. Vì vậy, việc tạm thời chưa tổ chức tour ca hát được xem là lựa chọn thận trọng, phù hợp với vị thế và hình ảnh của Thành Long trong làng giải trí quốc tế.

Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu Nguyên Hoa - nam diễn viên võ thuật gạo cội người Hong Kong - mới đây gây chú ý khi nhận lời xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Tại đây, ông tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về các sư huynh đệ trong nhóm Thất Tiểu Phúc.

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