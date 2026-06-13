Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát

Sao quốc tế 13/06/2026 17:30

Trong một chương trình phỏng vấn mới đây, ngôi sao võ thuật Thành Long thừa nhận ông không dám tổ chức tour lưu diễn cá nhân vì số ca khúc được công chúng biết đến quá ít, “không đủ để chống đỡ cả một đêm diễn”.

Trong một chương trình phỏng vấn gần đây, ngôi sao võ thuật Thành Long gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ lý do ông chưa dám tổ chức tour lưu diễn ca hát cá nhân. Theo đó, ông cho rằng số lượng ca khúc được công chúng biết đến của mình quá ít, “không đủ để chống đỡ cả một đêm diễn”, khiến kế hoạch này vẫn phải tạm gác lại.

Ngay sau phát ngôn, mạng xã hội lập tức nổ ra nhiều ý kiến bàn luận. Một số cư dân mạng lấy ví dụ các nghệ sĩ như Tạ Na, dù chỉ có vài bài hát nổi bật nhưng vẫn tổ chức tour và bán vé khá tốt. Thậm chí, có ý kiến hài hước cho rằng Thành Long từng phát hành nhiều album, nếu thiếu bài có thể “mượn thêm” từ các ca sĩ khác như Nhậm Hiền Tề.

Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát - Ảnh 1

Tuy nhiên, theo phân tích của truyền thông, vấn đề không nằm ở số lượng bài hát. Trên thực tế, từ năm 1986 đến 2022, Thành Long đã phát hành 11 album phòng thu và 8 album nhạc phim, với tổng cộng hơn 200 ca khúc được thu âm. Sau khi loại bỏ các bản song ca và phiên bản ngôn ngữ khác nhau, ông vẫn còn hàng chục ca khúc solo đủ để xây dựng một chương trình biểu diễn hoàn chỉnh.

Dù vậy, điểm hạn chế lớn nhất lại nằm ở chất lượng giọng hát. Trong giới chuyên môn, khả năng thanh nhạc của Thành Long vốn không phải thế mạnh. Việc từng gặp chấn thương cổ trong quá trình quay phim “Long huynh hổ đệ” đã ảnh hưởng đến dây thanh quản, khiến quãng giọng bị hạn chế, âm cao dễ vỡ và âm trầm thiếu độ vang.

Những hạn chế này ngày càng rõ hơn trong các lần biểu diễn trực tiếp gần đây. Tại một số sự kiện lớn, nam diễn viên từng gặp tình trạng hụt hơi, lệch nhịp hoặc xuống phong độ rõ rệt khi hát live.

Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát - Ảnh 2

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bài toán kinh tế cũng là rào cản lớn. Các chuyên gia cho rằng một tour diễn mang tên Thành Long chắc chắn đòi hỏi quy mô sản xuất rất lớn, từ sân khấu, võ thuật, an ninh đến tổ chức quốc tế. Chi phí cho mỗi đêm diễn có thể lên tới hàng triệu NDT, kéo theo áp lực bán vé và rủi ro tài chính không nhỏ.

Vì vậy, việc tạm thời chưa tổ chức tour ca hát được xem là lựa chọn thận trọng, phù hợp với vị thế và hình ảnh của Thành Long trong làng giải trí quốc tế.

Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu

Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu

Nguyên Hoa - nam diễn viên võ thuật gạo cội người Hong Kong - mới đây gây chú ý khi nhận lời xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Tại đây, ông tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về các sư huynh đệ trong nhóm Thất Tiểu Phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Long sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu

Nguyên Hoa tiết lộ thói quen tiết kiệm của Thành Long từ thời niên thiếu

Tiết lộ lý do khiến Đặng Lệ Quân chia tay Thành Long

Tiết lộ lý do khiến Đặng Lệ Quân chia tay Thành Long

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân'

Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân'

Tình cũ Thành Long phủ nhận thông tin sao nam chu cấp tài chính cho con gái

Tình cũ Thành Long phủ nhận thông tin sao nam chu cấp tài chính cho con gái

Thành Long làn đầu tiết lộ bị rối loạn tăng động giảm chú ý

Thành Long làn đầu tiết lộ bị rối loạn tăng động giảm chú ý

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát

Thành Long hé lộ nguyên nhân chưa dám mở tour diễn ca hát

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Showbiz Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách xếp tên diễn viên gây tranh cãi

Showbiz Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách xếp tên diễn viên gây tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Mẹ nhổ răng tại nhà, bé trai phải đi cấp cứu sau sự cố hi hữu

Mẹ nhổ răng tại nhà, bé trai phải đi cấp cứu sau sự cố hi hữu

Sức khỏe 2 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 14/6/2026, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Triệt phá đường dây sản xuất hơn 15 tấn yến chưng giả

Triệt phá đường dây sản xuất hơn 15 tấn yến chưng giả

Đời sống 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Chủ Nhật 14/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Chủ Nhật 14/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng, tài sản tỷ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi" hàng tỷ USD

Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng, tài sản tỷ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi" hàng tỷ USD

Nóng: Khởi tố hai bị can sản xuất, buôn bán yến giả, thu giữ hơn 70.000 hũ chưng sẵn

Nóng: Khởi tố hai bị can sản xuất, buôn bán yến giả, thu giữ hơn 70.000 hũ chưng sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Showbiz Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách xếp tên diễn viên gây tranh cãi

Showbiz Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách xếp tên diễn viên gây tranh cãi

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Bạch Lộc phản ứng ra sao trước tin đồn tình cảm với cựu chủ tịch tập đoàn?

Bạch Lộc phản ứng ra sao trước tin đồn tình cảm với cựu chủ tịch tập đoàn?

Tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ

Tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ

Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán

Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán