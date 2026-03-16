Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân'

Sao quốc tế 16/03/2026 16:52

Vừa qua, đoàn làm phim “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc” đã có buổi quảng bá tại rạp chiếu phim ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc).

Mới đây, biên kịch kiêm nhà sản xuất Du Bạch Mi, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính Ngô Kinh, cùng các diễn viên Bạch Na Nhật Tô, Lương Bích Huỳnh, Lý Gia Huy đã giao lưu nhiệt tình với khán giả.

Cùng ngày, tài khoản chính thức của đoàn phim công bố gia hạn thời gian chiếu rạp đến ngày 16.4. Tại sự kiện, Ngô Kinh còn tiết lộ bộ phim đang xin tiếp tục gia hạn chiếu đến ngày 20/5. Ngô Kinh giải thích, điều này xuất phát từ một câu thoại trong phim: “Mùng 4 tháng 4, khi hoa đào nở”, tức là ngày 20/5 dương lịch.

Mùng 4/4 âm lịch là thời điểm mà nhân vật Tri Thế Lang (Tạ Đình Phong thủ vai) và Đao Mã (Ngô Kinh thủ vai) hẹn gặp nhau, tượng trưng cho khát vọng về một thiên hạ thái bình.

Ngô Kinh cũng cho biết, anh muốn xem thử phim võ hiệp ngày nay có thể đi xa đến đâu.

Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân' - Ảnh 1

Theo truyền thông, khi xin gia hạn thời gian chiếu, “Tiêu nhân” đang hướng đến mục tiêu doanh thu 1,5 tỉ NDT. Ngô Kinh nhiều lần nhấn mạnh: “Phần tiếp theo cần khán giả dùng vé xem phim để bỏ phiếu”, ám chỉ nếu doanh thu phòng vé đạt kỳ vọng, dự án phần 2 sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ.

Khi giao lưu với khán giả, Ngô Kinh còn có câu đùa hài hước với tác giả truyện tranh gốc Hứa Tiên Triết. Anh cười và thúc giục tác giả cập nhật chương mới: “Truyện tranh 10 năm rồi vẫn chưa đến Trường An, tiến độ của phim sắp đuổi kịp truyện tranh rồi”.

Câu đùa này thực chất là lời nói thẳng thắn chỉ ra thực trạng tiến độ chuyển thể điện ảnh của “Tiêu nhân” đã gần bắt kịp tiến độ đăng truyện gốc của tác phẩm này.

Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân' - Ảnh 2

Là “ngựa ô” của mùa phim Tết 2026, “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc” được chuyển thể từ 5 - 6 tập đầu của bộ truyện tranh cùng tên do Hứa Tiên Triết sáng tác (phần “Đại mạc”).

Phim do Viên Hòa Bình đạo diễn, với sự tham gia của Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt, Bạch Na Nhật Tô, Lương Bích Huỳnh, Lý Gia Huy…

Từ khi ra rạp ngày 17.2, bộ phim đã lội ngược dòng phòng vé nhờ truyền miệng tích cực. Tính đến 14.3, doanh thu tích lũy đã vượt 1,3 tỉ NDT - phá kỷ lục doanh thu của phim võ hiệp Trung Quốc.

Nhà sản xuất Du Bạch Mi cho biết, tổng chi phí sản xuất và quảng bá phim khoảng 450 triệu NDT, hiện đã hoàn vốn ổn định. Ở cuối phim, cảnh Đao Mã cùng đồng đội phi ngựa hướng về Trường An cũng khiến nhiều khán giả mong chờ phần tiếp theo.

 

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