Phim mới của Ngô Kinh doanh thu thấp không ngờ sau 8 ngày ra mắt

Là phim hài có kinh phí thấp đến trung bình, Mã Đằng, đừng đi được cho là tiêu tốn ít nhất hàng chục triệu NDT để sản xuất. Với doanh thu dự kiến chỉ hơn 15 triệu NDT, dự án này gần như chắc chắn khiến nhà sản xuất chịu khoản lỗ lớn.

Mã Đằng, đừng đi đạt điểm Douban 7 - mức được xem là khá tốt - song phim bị nhận xét có kịch bản nhạt nhòa, tiết tấu nặng nề và khó phù hợp với không khí vui tươi của mùa lễ hội. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần, không nhiều khán giả sẵn sàng dành thời gian cho một tác phẩm khai thác chủ đề cái chết và mất mát.

Điều khiến dư luận chú ý là trong danh sách nhà sản xuất của bộ phim có Công ty Văn hóa Quốc tế Dengfeng của Ngô Kinh. Với kết quả phòng vé hiện tại, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất này được cho là phải gánh chịu tổn thất tài chính đáng kể.

Ngoài ra, dàn diễn viên của phim cũng không đủ sức hút phòng vé. Nam chính Lâm Canh Tân thời gian gần đây hiếm khi đảm nhận vai chính, sức ảnh hưởng ở mức trung bình và khó gánh vác một dự án điện ảnh độc lập.

Trong khi các “bom tấn” Tết vẫn còn ở phía trước, thị trường phim chiếu rạp hiện tại tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Những tác phẩm không đủ sức hút hoặc không phù hợp thời điểm dễ dàng bị đào thải, đặc biệt trong bối cảnh khán giả đang chờ đợi những lựa chọn giải trí mang không khí lễ hội rõ rệt hơn.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Ngô Kinh gặp thất bại trong vai trò nhà đầu tư trong 2 năm trở lại đây. Năm ngoái, bộ phim Goodbye Bad Guy do anh sản xuất gây chú ý khi chỉ thu về 200.000 NDT sau 6 ngày công chiếu, doanh thu mỗi ngày thậm chí không đạt nổi 10.000 NDT, buộc ê-kíp rút phim khỏi rạp sớm.

Thời điểm đó, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội hướng về Ngô Kinh khá gay gắt. Một số cư dân mạng còn đào lại những phát ngôn cũ của anh để chế ảnh. Họ cho rằng hình ảnh cá nhân của Ngô Kinh phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu phim.

Tuy nhiên, thực tế Ngô Kinh chỉ góp vốn sản xuất với số tiền hơn 5 triệu NDT và xuất hiện vỏn vẹn khoảng 5 phút trong vai khách mời. Do đó, nguyên nhân chính khiến bộ phim thất bại được cho là đến từ chất lượng nội dung, thay vì yếu tố tên tuổi.