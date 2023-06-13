Ngô Kinh khiến người hâm mộ thót tim khi đu trực thăng bằng một tay trong phim mới

Sao quốc tế 13/06/2023 09:16

Sao võ thuật Trung Quốc muốn thực hiện động tác nguy hiểm hơn trong cảnh hành động của mình nhưng bị từ chối. Máu nghề của anh nhận được lời khen từ bạn diễn Jason Statham.

Ngày 12/6, Sohu đưa tin Ngô Kinh, Jason Statham và đoàn phim Meg 2: The Trench (Cá mập siêu bạo chúa phần 2) đang thực hiện quá trình quảng bá tại Trung Quốc. Hai nam diễn viên có những tiết lộ về hậu trường khó khăn, nguy hiểm khi thực hiện tác phẩm. Ngô Kinh cho biết phân đoạn ấn tượng nhất mà anh tự thực hiện trong phim là cảnh bám một tay vào trực thăng, đu người chới với giữa bầu trời.

Ngô Kinh khiến người hâm mộ thót tim khi đu trực thăng bằng một tay trong phim mới - Ảnh 1
Ngô Kinh trực tiếp đảm nhận cảnh khó bám một tay vào trực thăng trong phim 

Tài tử Chiến lang chia sẻ không lo lắng bởi anh đang học thi giấy phép lái trực thăng nên nắm rất vững các biện pháp đảm bảo an toàn trên không, đoàn phim cũng lên phương án bảo hộ kỹ lưỡng cho cảnh quay để tránh sự cố. Cho nên, sao nam cảm thấy phấn khích vì được thực hiện cảnh hành động "vượt khuôn mẫu".

Ngô Kinh khiến người hâm mộ thót tim khi đu trực thăng bằng một tay trong phim mới - Ảnh 2
Ngô Kinh cùng dàn diễn tại buổi họp báo phim 

Theo nam diễn viên, anh từng đề nghị được thực hiện động tác nguy hiểm hơn, nằm ngoài sắp xếp của ê-kíp trong những trường đoạn hành động của mình nhưng bị nhà sản xuất từ chối vì lo ngại xảy ra rủi ro chấn thương. Trong buổi họp báo, chính Jason Statham cũng thể hiện sự nể phục, thừa nhận Ngô Kinh "chiến" và "bạo gan" hơn anh.

Thách thức khác mà Ngô Kinh phải trải qua là mặc đồ lặn nặng hơn chục kg để ghi hình dưới đáy đại đương. Sao Trung Quốc và Jason Statham phải nín thở thực hiện nhiều cảnh đánh nhau với quái vật dưới nước. Ngô Kinh chia sẻ học hỏi rất nhiều từ Jason Statham vì khả năng ứng biến dưới nước của anh kém hơn bạn diễn - người vốn từng là vận động viên nhảy cầu trong 10 năm.

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Ngô Kinh và Jason Statham

Trong buổi họp báo, Ngô Kinh cũng thừa nhận "kém tiếng Anh". Đây là rào cản lớn cho vai diễn nhà khoa học của anh. 'Tôi như mất não vì học thoại liên quan đến lĩnh vực hải dương, động vật thời tiền sử. Mỗi lần ê-kíp sửa kịch bản ở trường quay, tôi đều phải nhờ Jason Statham giải thích vì nhiều từ vựng hầu như không xuất hiện trong giao tiếp bình thường. Hy vọng khán giả không chê tôi nói dở', ngôi sao Tiểu Lý phi đao chia sẻ.

Ngô Kinh khiến người hâm mộ thót tim khi đu trực thăng bằng một tay trong phim mới - Ảnh 4
Ngô Kinh tại phim trường 

Được biết ở phần một. bộ phim "Cá mập siêu bạo chúa" được đầu tư kinh phí trên 170 triệu USD (gần 3.900 tỷ đồng), thu về tổng doanh thu toàn cầu trên 530 triệu USD (hơn 12 nghìn tỷ đồng). Nội dung của phần mới được đồn đoán sẽ làm về một con quái vật cá mập khác cũng cùng nguồn gốc với con Megalodon ở phần đầu. Mặc dù "được lòng" khán giả đại chúng nhưng Cá mập siêu bạo chúa lại bị giới phê bình bĩu môi với mức chấm có 46% trên trang Rotten Tomatoes.

Theo nhà sản xuất, "Cá mập siêu bạo chúa" phần mới sẽ được khởi quay tại Anh. Phim được ghi hình tại phim trường Warner Bros. Studios tọa lạc ở Leavesden, Anh và dự kiến kết thúc trong tháng 5. Đạo diễn Ben Wheatley (Kill List, High-Rise, Free Fire) đảm nhận dự án này. 

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