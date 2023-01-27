Ngô Kinh tiếp tục khẳng định vị thế 'ông hoàng phòng vé' của Trung Quốc

Một số tác phẩm nổi bật của Ngô Kinh có thể kể đến Chiến Lang 1 (540 triệu NDT), Chiến Lang 2 (5,69 tỷ NDT), Lưu lạc địa cầu (4,69 tỷ NDT), Nhà leo núi (1,1 tỷ NDT), Hồ Trường Tân hai phần (gần 10 tỷ NDT). Hiện tại, phim Lưu lạc địa cầu 2 được chiếu tại các cụm rạp với doanh thu hơn 1,3 tỷ NDT chỉ sau ba ngày ra mắt.

Vào ngày 26/1 vừa qua, trang Sohu đưa tin, trang dữ liệu Hải Đăng công bố Ngô Kinh là diễn viên Trung Quốc đầu tiên đạt tổng doanh thu phòng vé tích lũy lên tới hơn 30 tỷ NDT (khoảng hơn 4,4 tỷ USD). Nếu tính riêng các phim anh đóng chính (phiên vị 1), doanh thu đạt 21,8 tỷ NDT.

Lưu lạc địa cầu 2 phá 22 kỷ lục phòng vé ở Trung Quốc. Theo Sina, tác phẩm khoa học viễn tưởng này được 96% người tham gia khảo sát trên mạng xã hội Weibo đề xuất đáng xem. Trong 5 phim điện ảnh ra mắt vào dịp Tết, Lưu lạc địa cầu 2 được đánh giá cao nhất về chất lượng.

Trước đó, bộ phim này có kinh phí sản xuất khoảng 600 triệu NDT (hơn 85 triệu USD), gấp đôi chi phí của phần 1. Đạo diễn Quách Phàm chia sẻ tác phẩm là bữa tiệc đồ họa thịnh soạn bậc nhất, cho thấy bước tiến vượt bậc về mặt kỹ xảo của dòng phim khoa học - viễn tưởng ở Trung Quốc. Bối cảnh không gian vũ trụ của Lưu lạc địa cầu 2 được xây dựng chân thực, thiết kế kiến trúc, phương tiện cơ giới hoành tráng và phục trang đẹp mắt để tạo nên hiệu ứng hình ảnh khiến người xem không thể rời mắt.

Do đó, nhiều người đánh giá công nghệ kỹ xảo trong phim được đánh giá mãn nhãn, không thua kém bom tấn khoa học viễn tưởng Âu Mỹ.

Lưu lạc địa cầu 2 được phần lớn khán giả đánh giá tích cực, với 8,3/10 điểm ở diễn đàn phim Douban. Bên cạnh kỹ xảo, phim được đánh giá cốt truyện thu hút, một số cảnh làm người xem cảm động. Tác phẩm thể loại khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh thế giới năm 2075, khi mặt trời sắp bị hủy diệt, nhân loại tìm các phương án để đưa địa cầu ra khỏi hệ mặt trời. Phim do Quách Phàm đạo diễn, có sự tham gia của Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa, Sa Dật...

Theo Sohu, Ngô Kinh được coi là "ông hoàng phòng vé Trung Quốc". Nam diễn viên thu hút người xem đến rạp nhờ những dự án bom tấn được đầu tư kinh phí cao, chất lượng sản xuất tốt, có dàn sao hùng hậu tham gia.