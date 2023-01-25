Vô Danh: Diễn xuất của Vương Nhất Bác nhận được nhiều ý kiến trái chiều, chính thức thất bại trước ông vua phòng vé Ngô Kinh

Bộ phim Vô Danh của Vương Nhất Bác đang nhận được nhiều lời chê từ phía khán giả xứ Trung.

Vô Danh là một trong số các dự án chiếu Tết tại xứ Trung năm nay, và là cột mốc sáng giá trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Đối mặt với những tranh cãi về diễn xuất trong 3 ngày Tết vừa qua kể từ khi phim công chiếu.

Đoàn làm phim Vô Danh - Ảnh: Internet

Mới đây nhất nam diễn viên sinh năm 1997 đã bất ngờ có mặt tại một buổi chiếu phim Vô Danh - tác phẩm ra mắt mùa Tết năm nay của anh và tài tử Lương Triều Vỹ. Sau khi xem phim xong, Vương Nhất Bác tỏ ra vô cùng mừng rở khi hàng loạt người xem đều vỗ tay không ngớt sau khi bộ phim kết thúc.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như mọi chuyện đều sẽ diễn ra êm xuôi, thế nhưng ngoài rạp, Vô Danh không nhận được "tình yêu" tràn đầy như vậy. Bộ phim hứng chịu nhiều sự tranh cãi nhất, đến mức phim phải khóa cả phần bình luận để ngăn chặn xung đột. Nam ngôi sao họ Vương thậm chí còn là đề tài bị châm chọc nhiều nhất với khả năng diễn xuất yếu kém và không mang tới cảm xúc chân thật nhất cho người xem.

Hiện tại, Vô Danh đã hoàn toàn đuối sức trong cuộc chiến phim Tết, ngậm ngùi xếp sau 2 siêu phẩm Lưu Lạc Địa Cầu 2 và Mãn Giang Hồng về doanh thu, mang về chỉ hơn 560 triệu NDT và thậm chí thua cả bộ phim hoạt hình Những Chú Gấu Boonie. Mặt khác, Mãn Giang Hồng của Dịch Dương Thiên Tỉ đã chính thức vươn lên dẫn đầu với doanh thu vượt 2,8 tỷ NDT, cho thấy ai mới là "đại lưu lượng" nổi bật nhất phòng vé Tết 2023 (số liệu tính đến trưa mùng 3).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-danh-dien-xuat-cua-vuong-nhat-bac-nhan-uoc-nhieu-y-kien-trai-chieu-chinh-thuc-that-bai-truoc-ong-vua-phong-ve-ngo-kinh-549243.html