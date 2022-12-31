Top 3 sao nam thuộc lứa 95 có Douban cao nhất: Bất ngờ với vị trí dẫn đầu, Vương Nhất Bác tụt hạng

Sao quốc tế 31/12/2022 18:27

Dưới đây là top 3 sao nam thuộc lứa 95 có điểm Douban cao nhất.

Sóng sau xô sóng trước, thế hệ trước dần "nhường sân" cho lớp trẻ thể hiện và năm 2022 chính là thời khắc tỏa sáng của dàn tiểu sinh 95. Không làm người hâm mộ thất vọng, mùa hè vừa qua người xem đã được thưởng thức những bộ phim đặc sắc trong đó không thể không nhắc đến sự thành công của Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi đảm nhận. 

3. Ngô Lỗi - Douban trung bình: 6,28 điểm

Top 3 sao nam thuộc lứa 95 có Douban cao nhất: Bất ngờ với vị trí dẫn đầu, Vương Nhất Bác tụt hạng - Ảnh 1
Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Năm nay, Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã đạt được kết quả cực kỳ ấn tượng. Dù là thành tích rating, mức độ phổ biến, thậm chí tác phẩm này còn có điểm Douban lên đến 7,7 điểm. Ngoài ra, hai bộ phim khác của Ngô Lỗi là Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió và Vượt Qua Hỏa Tuyến cũng đạt được số điểm ở mức khá. 

Nhìn chung, khán giả thấy chất lượng phim của Ngô Lỗi không đến nỗi nào, cớ sao anh chàng lại có thứ hạng khá thấp như vậy. Trên thực tế, Ngô Lỗi có rất nhiều bộ phim đạt điểm cao, khả năng diễn giải nhân vật cũng rất hay, dù vậy ít ai biết rằng trước khi chính thức bước ra ánh sáng vào cuối năm 2022 cá nhân nam diễn viên này từng có một giai đoạn không mấy thành công nên việc đứng vị trí thứ 5 là hoàn toàn dễ hiểu. 

 

 

2. Vương Nhất Bác - Douban trung bình: 6,92 điểm

Top 3 sao nam thuộc lứa 95 có Douban cao nhất: Bất ngờ với vị trí dẫn đầu, Vương Nhất Bác tụt hạng - Ảnh 2
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Thật sự mà nói, việc mỹ nam nổi tiếng như Vương Nhất Bác tụt xuống vị trí thứ 2 là điều khiến netizen cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ngôi sao Trần Tình Lệnh đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký sở hữu diễn xuất chắc tay để chễm chệ trên ngôi vị á quân. Tuy nhiên, điều này cũng gây tranh cãi khá lớn khi một số người cho rằng số điểm anh chàng có được thường đến từ nhờ nguồn fan lớn của mình thay vì tài năng của bản thân mình. 

Ngoài Trần Tình Lệnh, bộ phim với đề tài thể thao điện tử Cùng Em Đến Đỉnh Cao Thế Giới do Vương Nhất Bác diễn chính cũng đạt 7,6 điểm, năm nay tác phẩm Băng Vũ Hoa của anh chàng cũng có tiếng tăm rất tốt cùng với số điểm 7,3 trên Douban. Tựu chung lại các tác phẩm của mỹ nam này luôn có số điểm tốt, vấn đề ở chỗ khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác đôi khi vẫn là đề tài tranh cãi lớn.

1. Lưu Hạo Nhiên - Douban trung bình: 7,4 điểm

Top 3 sao nam thuộc lứa 95 có Douban cao nhất: Bất ngờ với vị trí dẫn đầu, Vương Nhất Bác tụt hạng - Ảnh 3
Lưu Hạo Nhiên - Ảnh: Internet

Lưu Hạo Nhiên được mệnh danh là "Em trai quốc dân" với độ nổi tiếng rất cao. Giống như Ngô Lỗi và Trương Tân Thành, hình tượng của Lưu Hạo Nhiên chiếm được cảm tình của khán giả khi nói không với ồn ào, thị phi, chưa kể khả năng diễn xuất lại nằm ở mức thượng thừa.  

Khác với những tiểu sinh sau 95 khác, Lưu Hạo Nhiên chủ yếu tập trung phát triển ở mảng điện ảnh và ít đóng phim truyền hình hơn. Đây cũng là lý do điểm Douban trung bình các tác phẩm truyền hình của Lưu Hạo Nhiên nhỉnh hơn hẳn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ nhân vật Dư Hoài của anh chàng đã từng làm biết bao thế hệ chị em phải điên đảo trong tác phẩm Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta với số điểm lên đến 8,9. 

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