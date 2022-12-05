Vương Nhất Bác tiếp tục đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, netizen khen ngợi hết lời: Cứ như này Tiêu Chiến còn lâu mới đuổi kịp

Sao quốc tế 05/12/2022 18:50

Sự nghiệp của Vương Nhất Bác đang ngày một thăng tiến trong giai đoạn gần đây.

Mới đây, Danh sách phim Weibo gồm các phim điện ảnh chờ chiếu công bố đã chính thức được tung ra và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý trong danh sách này, nhiệt độ phim Vua Bầu Trời của Vương Nhất Bác đang xếp vị trí thứ nhất.

Vương Nhất Bác tiếp tục đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, netizen khen ngợi hết lời: Cứ như này Tiêu Chiến còn lâu mới đuổi kịp - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Không chỉ đẩy tác phẩm siêu kinh điển Avatar xuống vị trí thứ 2, nam diễn viên còn có cho riêng mình thêm 2 dự án nằm trong danh sách này lần lượt là Vô Danh, Nhiệt Liệt đứng ở vị thứ 3 và thứ 6. Có thể thấy, kể từ sau sự thành công của Trần Tình Lệnh sự nghiệp của Vương Nhất Bác đang ngày một thăng tiến. 

Trái ngược với thành công của đồng nghiệp, Tiêu Chiến lại không có dự án điện ảnh nào mà chỉ có Ngọc Cốt Dao được cho là sắp được trình chiếu. Điều này khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc Tiêu Chiến có đang ghen tị với thành tích cũng như những gì mà Vương Nhất Bác đang làm được?

Vương Nhất Bác tiếp tục đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, netizen khen ngợi hết lời: Cứ như này Tiêu Chiến còn lâu mới đuổi kịp - Ảnh 2
Cặp đôi luôn bị so sánh với nhau kể từ thành công của Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet

Nói về Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến, dù chưa lên sóng nhưng phim cũng đã chính thức cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước. Đây chính xác là con số kỷ lục mà từ trước tới nay hiếm có dự án nào làm được, tuy nhiên đây vẫn chưa là điều tiên quyết có thể khẳng định dự án này có thành công hay không? Dẫu vậy có một điều chắc chắn rằng nếu phim thất bại có thể khẳng định Vương Nhất Bác đã vượt qua Tiêu Chiến cả về danh tiếng lẫn thực lực. 

Ngọc Cốt Dao được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng bước phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy. 

Nam phụ Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top hot search, phải chăng là nhờ Vương Nhất Bác?

Nam phụ Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top hot search, phải chăng là nhờ Vương Nhất Bác?

Lưu Hải Khoan - bạn diễn của Vương Nhất Bác trong bộ phim Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Vô Danh sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nam phụ Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top hot search, phải chăng là nhờ Vương Nhất Bác?

Nam phụ Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top hot search, phải chăng là nhờ Vương Nhất Bác?

Hiếm khi xuất hiện cùng nhau như trước, cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn biết cách làm fan couple phát sốt vì hành động này

Hiếm khi xuất hiện cùng nhau như trước, cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn biết cách làm fan couple phát sốt vì hành động này

Nhạc Hoa lộ rõ ý định tạo ra phiên bản 'Vương Nhất Bác đệ nhị', netizen trầm trộ: Liệu ai có thể đủ tầm cơ chứ?

Nhạc Hoa lộ rõ ý định tạo ra phiên bản 'Vương Nhất Bác đệ nhị', netizen trầm trộ: Liệu ai có thể đủ tầm cơ chứ?

Vương Nhất Bác bất ngờ được phong là 'báu vật có một không hai', anti fan phản bác: 'Làm lố'

Vương Nhất Bác bất ngờ được phong là 'báu vật có một không hai', anti fan phản bác: 'Làm lố'

Đụng độ tạo hình lam y, Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân khiến fan bối rối chọn ra người đẹp hơn

Đụng độ tạo hình lam y, Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân khiến fan bối rối chọn ra người đẹp hơn

Đâu là sao nam lứa 95 được nhiều fan nữ Cbiz mong muốn sánh đôi nhất: Vương Nhất Bác gây bất ngờ, Ngô Lỗi không hổ danh nam thần sáng giá nhất

Đâu là sao nam lứa 95 được nhiều fan nữ Cbiz mong muốn sánh đôi nhất: Vương Nhất Bác gây bất ngờ, Ngô Lỗi không hổ danh nam thần sáng giá nhất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 34 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu