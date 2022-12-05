Vương Nhất Bác tiếp tục đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, netizen khen ngợi hết lời: Cứ như này Tiêu Chiến còn lâu mới đuổi kịp

Sự nghiệp của Vương Nhất Bác đang ngày một thăng tiến trong giai đoạn gần đây.

Mới đây, Danh sách phim Weibo gồm các phim điện ảnh chờ chiếu công bố đã chính thức được tung ra và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý trong danh sách này, nhiệt độ phim Vua Bầu Trời của Vương Nhất Bác đang xếp vị trí thứ nhất. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Không chỉ đẩy tác phẩm siêu kinh điển Avatar xuống vị trí thứ 2, nam diễn viên còn có cho riêng mình thêm 2 dự án nằm trong danh sách này lần lượt là Vô Danh, Nhiệt Liệt đứng ở vị thứ 3 và thứ 6. Có thể thấy, kể từ sau sự thành công của Trần Tình Lệnh sự nghiệp của Vương Nhất Bác đang ngày một thăng tiến.

Trái ngược với thành công của đồng nghiệp, Tiêu Chiến lại không có dự án điện ảnh nào mà chỉ có Ngọc Cốt Dao được cho là sắp được trình chiếu. Điều này khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc Tiêu Chiến có đang ghen tị với thành tích cũng như những gì mà Vương Nhất Bác đang làm được? Cặp đôi luôn bị so sánh với nhau kể từ thành công của Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet Nói về Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến, dù chưa lên sóng nhưng phim cũng đã chính thức cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước. Đây chính xác là con số kỷ lục mà từ trước tới nay hiếm có dự án nào làm được, tuy nhiên đây vẫn chưa là điều tiên quyết có thể khẳng định dự án này có thành công hay không? Dẫu vậy có một điều chắc chắn rằng nếu phim thất bại có thể khẳng định Vương Nhất Bác đã vượt qua Tiêu Chiến cả về danh tiếng lẫn thực lực.

Ngọc Cốt Dao được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng bước phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.

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