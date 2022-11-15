Nhạc Hoa lộ rõ ý định tạo ra phiên bản 'Vương Nhất Bác đệ nhị', netizen trầm trộ: Liệu ai có thể đủ tầm cơ chứ?

Sao quốc tế 15/11/2022 17:15

Công ty giải trí Nhạc Hoa đang nung nấu ý định muốn tạo ra một phiên bản Vương Nhất Bác thứ 2 tại Cbiz.

Trong mắt netizen, Vương Nhất Bác không chỉ là đỉnh lưu hàng đầu Cbiz mà còn là "Thái tử", "gà đẻ trứng vàng", có địa vị đặc biệt cao tại Giải trí Nhạc Hoa - Yuehua Entertainment (công ty chủ quản của Vương Nhất Bác).

Nhạc Hoa lộ rõ ý định tạo ra phiên bản 'Vương Nhất Bác đệ nhị', netizen trầm trộ: Liệu ai có thể đủ tầm cơ chứ? - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet 

Thế nhưng, ai cũng hiểu một điều rằng chẳng có mối quan hệ nào là mãi mãi, nhất là giữa nghệ sĩ và công ty quản lý. Chính vì vậy mà dễ hiểu khi Nhạc Hoa muốn tạo ra một phiên bản Vương Nhất Bác thứ 2 tại Cbiz, vừa có thể kiếm được thật nhiều tiền về cho công ty giống như Vương Nhất Bác đang làm, tuy nhiên với tình hình hiện tại điều này được cho là bất khả thi. 

Việc đào tạo ra một nam nghệ sĩ tài năng thực sự là rất khó, đó là còn chưa kể Vương Nhất Bác hiện đang là nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại.  Tất cả những gì mỹ nam 9x đạt được hiện nay chính là dựa vào năng lực của bản thân để đi lên, từ chuyện đi thử vai cho Trần Tình Lệnh, cho tới tài nguyên, địa vị.

Nhạc Hoa lộ rõ ý định tạo ra phiên bản 'Vương Nhất Bác đệ nhị', netizen trầm trộ: Liệu ai có thể đủ tầm cơ chứ? - Ảnh 2
Với fan Vương Nhất Bác chỉ có 1 mà thôi - Ảnh: Internet 

Vương Nhất Bác xuất thân là idol, thành viên của nhóm UNIQ, sau đó lấn sân sang màn ảnh nhỏ. Không mất quá nhiều thời gian để anh giành được suất diễn chính, và sau đó nhờ có cơ duyên với Trần Tình Lệnh đã giúp anh từ một diễn viên "tuyến 18" trở thành nam lưu lượng hot nhất làng giải trí Hoa ngữ.

chứng kiến những gì để có tạo ra được phiên bản Vương Nhất Bác thứ 2, một số bộ phận netizen cho rằng Nhạc Hoa đã quá tham vọng trong dự án này, họ có thể tạo ra một sao nam khác nhưng Vương Nhất Bác thì chỉ có một mà thôi.

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