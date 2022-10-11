Vương Nhất Bác tiếp tục thăng tiến lớn trong sự nghiệp, cứ tiếp tục như này Tiêu Chiến khó lòng đuổi kịp

Sao quốc tế 11/10/2022 11:48

Kể từ sau Trần Tình Lệnh, sự nghiệp của Vương Nhất Bác đang ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Nổi lên kể từ sau thành công của dự án Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác đang từng bước vạch ra cho mình con đường phát triển sự nghiệp thành công hơn nữa khi liên tiếp có được nhiều thành tự lớn ngoài mong đợi. 

Vương Nhất Bác tiếp tục thăng tiến lớn trong sự nghiệp, cứ tiếp tục như này Tiêu Chiến khó lòng đuổi kịp - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet 

Sau khi lặn lộn ở mảng truyền hình, Vương Nhất Bác đã từng bước lấn sân sang màn ảnh rộng. Đồng thời, anh liên tục hợp tác với nhiều diễn viên tên tuổi như Lương Triều Vỹ, Hoàng Bột, Châu Tấn...

Không chỉ cải thiện về mặt đầu tư hơn về việc chọn dự án, nam diễn viên còn nâng cao khả năng diễn xuất của mình lên tầm cao mới bằng chứng là netizen tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên về lối diễn của mỹ nam họ Vương trong vài dự án gần đây. 

Vương Nhất Bác tiếp tục thăng tiến lớn trong sự nghiệp, cứ tiếp tục như này Tiêu Chiến khó lòng đuổi kịp - Ảnh 2
Huệ Anh Hồng - Ảnh: Internet

Phim mới của Vương Nhất Bác do Tào Bảo Bình làm đạo diễn, được khai máy vào tháng 10 tới đây. Bên cạnh nam chính Trần Tình Lệnh, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên gạo cội như Huệ Anh Hồng và Liêu Phàm.

Huệ Anh Hồng sinh năm 1960 và là Ảnh hậu Kim Tượng đầu tiên trong lịch sử. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn vinh dự nhận danh hiệu Ảnh hậu Kim Mã với vai chính trong phim Huyết Quan Âm.

Vương Nhất Bác tiếp tục thăng tiến lớn trong sự nghiệp, cứ tiếp tục như này Tiêu Chiến khó lòng đuổi kịp - Ảnh 3
Liêu Phàm - Ảnh: Internet 

Liêu Phàm cũng không kém cạnh khi thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Berlin. Bên cạnh đó, anh còn từng được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã.

Chứng kiến Vương Nhất Bác ngày càng thành công như vậy hẳn những fan của Tiêu Chiến cũng có đôi chút chạnh lòng khi cả 2 cùng nổi lên từ Trần Tình Lệnh nhưng mỹ nam họ Tiêu vẫn đang phải vật lộn ở các dự án truyền hình. Thậm chí, khả năng diễn xuất của anh chàng sau bao năm vẫn bị đánh giá là chưa có nhiều sự tiến bộ.  

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Mới đây hàng loạt nguồn tin uy tín đều xác nhận Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sẽ không gặp mặt trong dự án Phế Hậu Tướng Quân.

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