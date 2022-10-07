Phế Hậu Tướng Quân: Hé lộ lý do chính Vương Nhất Bác nhường vai tra nam cho Tiêu Chiến, phải chăng là do nữ nhân vật này?

Sao quốc tế 07/10/2022 17:15

Mới đây vừa xuất hiện thông tin Vương Nhất Bác sẽ từ chối vai diễn trong Phế Hậu Tướng Quân và nhường nó cho Tiêu Chiến đang khiến cho cộng mạng xứ Trung xôn xao.

Nổi lên nhanh chóng từ bộ phim Trần Tình Lệnh, cái tên Vương Nhất Bác đã và đang trở thành một trong những nam diễn viên trẻ hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại. Với sức hút của mình mỹ nam họ Vương rõ ràng không thiếu cho mình những phim mới để lựa chọn, dẫu vậy mới đây netizen đã cực kỳ phát sốt trước tin đồn anh sẽ tham gia vào dự án Phế Hậu Tướng Quân.

Phế Hậu Tướng Quân: Hé lộ lý do chính Vương Nhất Bác nhường vai tra nam cho Tiêu Chiến, phải chăng là do nữ nhân vật này? - Ảnh 1
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên chưa kịp vui mừng được bao lâu, fan của nam diễn viên đã phải quay xe nhanh chóng khi Vương Nhất Bác từ chối vai diễn này. Nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác từ chối được cho là vì anh muốn tập trung mảng điện ảnh hơn, không liên quan gì đến bạn diễn Đường Yên như những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Phế Hậu Tướng Quân: Hé lộ lý do chính Vương Nhất Bác nhường vai tra nam cho Tiêu Chiến, phải chăng là do nữ nhân vật này? - Ảnh 2
Đường Yên - Ảnh: Internet 

 

Được biết vai diễn này sẽ được trao về tay Tiêu Chiến, tuy nhiên theo nam blogger nổi tiếng cho biết chưa thể xác định nhưng trường hợp này vẫn có thể xảy ra. Bởi so với Tiêu Chiến rõ ràng là cái tên thay thế xứng tầm cho Vương Nhất Bắc, thậm chí nam diễn viên họ Tiêu còn được đánh giá cao hơn hẳn về khả năng diễn xuất. 

Được biết, các thông tin từ dàn cast dự kiến đến việc các diễn viên từ chối vai diễn trong Phế Hậu Tướng Quân đều chưa được Tiêu Chiến, Đường Yên, Vương Nhất Bác hay ê-kíp làm phim lên tiếng xác nhận. Dù vậy, đây vẫn là chủ đề đang được khán giả khắp nơi xôn xao bàn luận.

“Phế Hậu Tướng Quân” được biết tới là tiểu thuyết siêu ngược thuộc hàng kinh điển trong giới ngôn tình và đã lấy đi vô số nước mắt, thậm chí là gây ám ảnh với độᴄ giả. Nhiều người sau khi đọc truyện đã nhận xét rằng không dám đọc lại nó lần thứ hai vì qua đau khổ. Chính vì vậy fan kỳ vọng khi lên phim sẽ mang tới cho người xem một bộ phim hay. 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Đường Yên sao Châu Á sao Hoa ngữ

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