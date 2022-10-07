Phế Hậu Tướng Quân: Hé lộ lý do chính Vương Nhất Bác nhường vai tra nam cho Tiêu Chiến, phải chăng là do nữ nhân vật này?

Nổi lên nhanh chóng từ bộ phim Trần Tình Lệnh, cái tên Vương Nhất Bác đã và đang trở thành một trong những nam diễn viên trẻ hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại. Với sức hút của mình mỹ nam họ Vương rõ ràng không thiếu cho mình những phim mới để lựa chọn, dẫu vậy mới đây netizen đã cực kỳ phát sốt trước tin đồn anh sẽ tham gia vào dự án Phế Hậu Tướng Quân.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên chưa kịp vui mừng được bao lâu, fan của nam diễn viên đã phải quay xe nhanh chóng khi Vương Nhất Bác từ chối vai diễn này. Nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác từ chối được cho là vì anh muốn tập trung mảng điện ảnh hơn, không liên quan gì đến bạn diễn Đường Yên như những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.