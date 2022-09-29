Lộ tin Vương Nhất Bác 'cạch mặt' tiểu thư tài phiệt, cơ hội cho thuyền 'Bác - Chiến' trở lại đã tới?

Sao quốc tế 29/09/2022 22:30

Rộ tin Vương Nhất Bác hiện không còn qua lại với tiểu thư nhà tài phiệt như lời đồn?

Thời gian gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Vương Nhất Bác đang hẹn hò với một thiên kim tiểu thư tên Kỳ Mỹ Hợp. Việc nam chính Trần Tình Lệnh quyết định giữ im lặng trước tin đồn trên khiến khán giả vô cùng tò mò.Tuy nhiên, mới đây nhất theo thông tin đến từ một blogger nổi tiếng cho hay nam diễn viên và cô tiểu thư tài phiệt đã đường ai nấy đi và hiện tại mỹ nam họ Vương đang độc thân. 

Lộ tin Vương Nhất Bác 'cạch mặt' tiểu thư tài phiệt, cơ hội cho thuyền 'Bác - Chiến' trở lại đã tới? - Ảnh 1
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa được đích thân bên nào xác nhận nhưng nguồn tin này cũng tiết lộ Vương Nhất Bác và tiểu thư Kỳ Mỹ Hợp đã không còn mặn mà trong việc gặp nhau và giữa cả 2 hoàn toàn không có gì cả. Thậm chí, người này còn cho rằng cặp đôi không có liên hệ lần nào từ lúc tin đồn nổ ra đến hiện tại. 

Lộ tin Vương Nhất Bác 'cạch mặt' tiểu thư tài phiệt, cơ hội cho thuyền 'Bác - Chiến' trở lại đã tới? - Ảnh 2
Hình ảnh kết quả xét nghiệm có tên Vương Nhất Bác và Kỳ Mỹ Hợp làm dấy lên tin đồn hẹn hò của cặp đôi - Ảnh: Internet

Hiện tại, Vương Nhất Bác ngoài dốc hết sức vào các dự án phim ảnh thì không muốn dành thời gian cho những chuyện bên lề. Và bản thân anh hiện tại vẫn chưa nghĩ đến việc hẹn hò, yêu đương.

Bài đăng của blogger nhận được sự quan tâm, bàn luận của đông đảo khán giả trên các diễn đàn phim ảnh dù chưa được các diễn viên lên tiếng xác nhận. Theo đó, đa phần công chúng cảm thấy vui mừng nếu tin Vương Nhất Bác đang độc thân là thật. Ngoài ra các fan của cặp đôi Trần Tình Lệnh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì biết được "thuyền" Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác mà mình đang đẩy vẫn chưa "chìm". Các fanpage của cặp đôi cũng hoạt động rôm rả trở lại sau bài đăng của blogger trên.

Lộ tin Vương Nhất Bác 'cạch mặt' tiểu thư tài phiệt, cơ hội cho thuyền 'Bác - Chiến' trở lại đã tới? - Ảnh 3
Vương Nhất Bác hiện tại đang tập trung phát triển sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Sắp tới đây, Vương Nhất Bác sẽ tái xuất màn ảnh với loạt dự án điện ảnh. Trong đó, bộ phim Trường Không Chi Vương (Vua Của Bầu Trời) do anh đóng chính đã dời lịch chiếu do trục trặc về khâu hậu kỳ. 

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