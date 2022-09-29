Lộ tin Vương Nhất Bác 'cạch mặt' tiểu thư tài phiệt, cơ hội cho thuyền 'Bác - Chiến' trở lại đã tới?

Thời gian gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Vương Nhất Bác đang hẹn hò với một thiên kim tiểu thư tên Kỳ Mỹ Hợp. Việc nam chính Trần Tình Lệnh quyết định giữ im lặng trước tin đồn trên khiến khán giả vô cùng tò mò.Tuy nhiên, mới đây nhất theo thông tin đến từ một blogger nổi tiếng cho hay nam diễn viên và cô tiểu thư tài phiệt đã đường ai nấy đi và hiện tại mỹ nam họ Vương đang độc thân.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa được đích thân bên nào xác nhận nhưng nguồn tin này cũng tiết lộ Vương Nhất Bác và tiểu thư Kỳ Mỹ Hợp đã không còn mặn mà trong việc gặp nhau và giữa cả 2 hoàn toàn không có gì cả. Thậm chí, người này còn cho rằng cặp đôi không có liên hệ lần nào từ lúc tin đồn nổ ra đến hiện tại.