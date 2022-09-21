Netizen ngỡ ngàng trước nam thần sở hữu tỉ lệ cơ thể hoàn hảo tuyệt đối, Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác đều không có cửa?

Nhiều cư dân mạng cho rằng vóc dáng chuẩn chỉnh của Lâm Nhất ăn đứt mỹ nam đình đám Tiêu Chiến, hay ngay cả body đẹp mê ly của mỹ nam cổ trang Vương Nhất Bác cũng không để sánh bằng.

Ngoài gương mặt chuẩn soái ca đôi tay với những ngón thanh mảnh hay body 6 múi săn chắc, tiêu chuẩn cái đẹp của nam thần phim Hoa ngữ còn nằm ở đôi chân dài miên man. Mới đây, cư dân xứ Trung thêm phần bỡ ngỡ vì trong Cbiz tồn tại một mỹ nam sở hữu tỉ lệ cơ thể hoàn hảo tuyệt đối.

Nhan sắc đỉnh cao của Lâm Nhất - Ảnh: Internet

Được biết hình ảnh cận cảnh đôi chân dài thẳng tắp lộ diện từ hậu trường bộ phim Ly Tâm Lực do Lâm Nhất đóng chính. Có thể thấy, tạo hình tổng tài bá đạo, diện vest đen ngầu "bá cháy" trong dự án mới này cực kỳ hợp với nam thần sinh năm 1999.

Đôi chân đẹp miễn chê của Lâm Nhất - Ảnh: Internet

Đôi chân dài với tỉ lệ siêu thực không nhìn thấy điểm cuối của Lâm Nhất khiến netizen sửng sốt vì photoshop cũng không dài miên man đến vậy được. Thậm chí một số fan hâm mộ Cbiz chứng kiến tạo hình tổng đài của anh chàng đều tự tin khẳng định nhan sắc của Lâm Nhất đã vượt qua cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Cái tỉ lệ này xong còn biết cách phối đồ khoe đôi chân dài nữa. Đôi chân này xứng đáng được mua bảo hiểm.

- Nhan sắc cũng khớp hình tượng mấy anh nam chính trong lòng tui quá.

Không chỉ sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1m87 mà vóc dáng của Lâm Nhất cũng đẹp khỏe không điểm nào chê. Với vóc dáng cùng đôi chân dài miên man, Lâm Nhất luôn là cái tên đắt show thời trang, anh cũng liên tục xuất hiện tại các event thời trang trong và ngoài nước. Nam diễn viên từng gây chú ý với vai diễn Cố Dịch Vị trong bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta.

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,... đều là những mỹ nam sở hữu góc nghiêng cực phẩm nhưng chừng đó vẫn không đủ để giúp họ có được thứ hạng cao trong BXH này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-ngo-ngang-truoc-nam-than-so-huu-ti-le-co-the-hoan-hao-tuyet-doi-tieu-chien-hay-vuong-nhat-bac-deu-khong-co-cua-505350.html