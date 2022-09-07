Màn ảnh Hoa Ngữ sắp tới đa dạng, Tiêu Chiến đối đầu Nhậm Gia Luân: Netizen đau đầu không biết 'đu' couple nào

Có khả năng Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến đóng chính thức xuất hiện trên màn ảnh Cbiz.

Sau những bộ phim bùng nổ trong tháng 8 như Tinh Hán Xán Lạn, Thương Lan Quyết...khán giả xứ Trung sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để lựa ra cho mình một bộ phim ưng ý để theo dõi trong 9 tới đây khi sẽ có rất nhiều bộ phim được cho ra mắt. Trong đó, đáng chú ý là Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân.

Ngọc Cốt Dao được kỳ vọng sẽ ra mắt vào tháng 9 này - Ảnh: Internet

Khá nhiều thông tin cho rằng Ngọc Cốt Dao và Thỉnh Quân sẽ cùng lên sóng trong tháng 9. Dẫu cho chưa có thông tin chính thức nhưng nếu đúng là sự thật, chắc chắn đây sẽ là màn đối đầu nảy lửa giữa Tiêu Chiến và Nhậm Gia Luân.

Tiêu Chiến được coi là đệ nhất mỹ nam cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ. Khí chất tiên tử, gương mặt điển trai cuốn hút luôn là điểm mạnh của nam diễn viên này.

Ngọc Cốt Dao cũng là bộ phim chất lượng, có nội dung xoay quanh chuyện tình sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Chu Nhan, chắp bút bởi tác giả Thương Nguyệt.

Ngược lại, Nhậm Gia Luân cũng là nam diễn viên rất được yêu thích sau một loạt những bộ phim đình đám như Châu Sinh Như Cố, Ngự Giao Ký… Thỉnh Quân đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của nam diễn viên với Lý Thấm.

Màn kết hợp của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm được nhiều người mong đợi sẽ mang tới điều gì đó đặc biệt - Ảnh: Internet

Nội dung Thỉnh Quân khá mới mẻ và độc đáo khi kể về câu chuyện tình yêu qua hai kiếp của trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) và chiến thần Lục Viêm (Nhậm Gia Luân). Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi theo thể loại dân quốc huyễn huyền nên được netizen đặt rất nhiều kỳ vọng. Dự kiến đây sẽ là màn bùng nổ đáng mong chờ của Nhậm Gia Luân.

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