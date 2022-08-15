Hậu nghi vấn là người giật dây scandal của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa, Tiêu Chiến xuất hiện xuề xòa kém điển trai hẳn

Hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến khiến dân tình có phần lo lắng trước nhan sắc của anh chàng.

Đang là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại, vì vậy chẳng có gì khó hiểu khi nhất cử nhật động của Tiêu Chiến luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, cư dân mạng được dịp bàn tán trước hình ảnh của Tiêu Chiến khi xuất hiện với đôi chân mày bên đậm, bên nhạt. Tiêu Chiến ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet Chứng kiến hình ảnh xuề xòa của anh chàng, người hâm mộ không khỏi có phần lo lắng cho nam diễn viên khi thời gian gần đầy anh liên tục nhận phả những sự chỉ trích như từ trên trời rơi xuống. Đỉnh điểm nhất chính là việc vụ việc chuyện tình cảm phức tạp của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa.

Dương Tử và Lưu Học Nghĩa vướng phải tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet Cụ thể, trong vài ngày vừa qua cộng đồng mạng đã được phen cực kỳ hoang mang trước thông tin Dương Tử và Lưu Học Nghĩa hẹn hò. May mắn thay, ngay sau đó cả 2 ngôi sao đều đã lên tiếng đính chính làm yên lòng các fan. Thế nhưng, trên mạng lại lan truyền thông tin cho biết, chính Tiêu Chiến là người đứng sau giật dây vụ hẹn hò của cặp đôi Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết. Cụ thể hôm qua, các đại fan Dương Tử đã đăng tải lại bài thanh minh của thần tượng. Ngoài ra, một số người hâm mộ còn nhắc đến việc có một đỉnh lưu lượng nào đó chính là kẻ đứng sau thuê người tung tin hẹn hò của nàng tiểu Hoa và Lưu Học Nghĩa. Mục đích của hành động này là để di chuyển sự chú ý của dân mạng khỏi dưa hẹn hò của mình. Bên cạnh đó, cũng có một số ngôi sao lợi dụng cơ hội để tẩy trắng bản thân, cắt ghép video ác ý.

Tiêu Chiến được cho là người đứng đằng sau vụ việc trên - Ảnh: Internet Ngay lập tức fan của Tiêu Chiến đã có những lời đáp trả gay gắt đến fan của Dương Tử và cho rằng những giả thuyết trên là hoàn toàn bị đặt, không có căn cứ. Hiện tại, màn tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và Tiêu Chiến vẫn chưa hề lên tiếng xác minh việc này.

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