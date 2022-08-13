Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ được netizen khen ngợi ăn đứt cặp đôi trong Thương Lan Quyết

Có thể chưa bằng Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư nhưng Dương Tử và Thành Nghị rõ ràng vẫn là cặp đôi đáng gờm so với các dự án còn lại ra mắt cùng thời điểm.

Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết hiện đang là hai bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mặc dù phát sóng sau Trầm Vụn Hương Phai nhưng Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính đã gây được sự chú ý với đông đảo người hâm mộ nhờ vào dàn diễn viên nổi tiếng lẫn kịch bản khá hấp dẫn.

Thương Lan Quyết được so sánh với Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, một blogger đã đăng tải một bài viết so sánh diễn xuất của cặp đôi chính Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết. Không mất quá lâu để người hâm mộ đưa ra ý kiến cho rằng Dương Tử và Thành Nghị rõ ràng ăn đứt cặp đôi của Thương Lan Quyết.

Dương Tử trong một phân cảnh của Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Trong khi đó, nhiều khán giả lại cho rằng diễn xuất của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ có phần tự nhiên hơn. Mặc dù còn trẻ nhưng diễn xuất của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết đã thực sự gây bất ngờ đối với khán giả.

Một số bình luận của khán giả:

- Chỉ dựa vào 1 tấm ảnh để so sánh diễn xuất, trò hề này có từ bao giờ thế? Ít ra thì cũng nên dùng gif để người ta thấy được cái gọi là diễn xuất chứ ảnh thì ai biết được như nào?

- Không nói về nội dung phim, bàn về diễn xuất thì Dương Tử, Thành Nghị ăn đứt Ngu Thưa Hân với Vương Hạc Đệ rồi, khỏi bàn cãi. Nhất là Vương Hạc Đệ, diễn xuất quá tệ!

Hiện chủ đề trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phần lớn ý kiến cho rằng việc so sánh Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết ở thời điểm hiện tại là khập khiễng và vô nghĩa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-xuat-cua-duong-tu-va-thanh-nghi-bat-ngo-duoc-netizen-khen-ngoi-an-dut-cap-doi-trong-thuong-lan-quyet-491312.html