Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ được netizen khen ngợi ăn đứt cặp đôi trong Thương Lan Quyết

Sao quốc tế 13/08/2022 11:55

Có thể chưa bằng Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư nhưng Dương Tử và Thành Nghị rõ ràng vẫn là cặp đôi đáng gờm so với các dự án còn lại ra mắt cùng thời điểm.

Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết hiện đang là hai bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mặc dù phát sóng sau Trầm Vụn Hương Phai nhưng Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính đã gây được sự chú ý với đông đảo người hâm mộ nhờ vào dàn diễn viên nổi tiếng lẫn kịch bản khá hấp dẫn. 

Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ được netizen khen ngợi ăn đứt cặp đôi trong Thương Lan Quyết - Ảnh 1
Thương Lan Quyết được so sánh với Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, một blogger đã đăng tải một bài viết so sánh diễn xuất của cặp đôi chính Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết. Không mất quá lâu để người hâm mộ đưa ra ý kiến cho rằng Dương TửThành Nghị rõ ràng ăn đứt cặp đôi của Thương Lan Quyết. 

Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ được netizen khen ngợi ăn đứt cặp đôi trong Thương Lan Quyết - Ảnh 2
Dương Tử trong một phân cảnh của Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Trong khi đó, nhiều khán giả lại cho rằng diễn xuất của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ có phần tự nhiên hơn. Mặc dù còn trẻ nhưng diễn xuất của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết đã thực sự gây bất ngờ đối với khán giả.

Một số bình luận của khán giả:

- Chỉ dựa vào 1 tấm ảnh để so sánh diễn xuất, trò hề này có từ bao giờ thế? Ít ra thì cũng nên dùng gif để người ta thấy được cái gọi là diễn xuất chứ ảnh thì ai biết được như nào?

- Không nói về nội dung phim, bàn về diễn xuất thì Dương Tử, Thành Nghị ăn đứt Ngu Thưa Hân với Vương Hạc Đệ rồi, khỏi bàn cãi. Nhất là Vương Hạc Đệ, diễn xuất quá tệ!

Hiện chủ đề trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phần lớn ý kiến cho rằng việc so sánh Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết ở thời điểm hiện tại là khập khiễng và vô nghĩa. 

Dương Tử lộ tin hẹn hò nhưng hàng loạt sao nổi tiếng bị vạ lây, lý do vì sao?

Dương Tử lộ tin hẹn hò nhưng hàng loạt sao nổi tiếng bị vạ lây, lý do vì sao?

Tin đồn tình cảm của Dương Tử vô tình khiến nhiều diễn viên bị liên đới.

Xem thêm
Từ khóa:   Trầm Vụn Hương Phai Dương Tử Thành Nghị sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử lộ tin hẹn hò nhưng hàng loạt sao nổi tiếng bị vạ lây, lý do vì sao?

Dương Tử lộ tin hẹn hò nhưng hàng loạt sao nổi tiếng bị vạ lây, lý do vì sao?

Đều là dự án cấp S+ nhưng tại sao Trường Tương Tư của Dương Tử được đánh giá cao hơn Dữ Phượng Hành?

Đều là dự án cấp S+ nhưng tại sao Trường Tương Tư của Dương Tử được đánh giá cao hơn Dữ Phượng Hành?

Không sở hữu lượng fan khủng, Ngô Lỗi vẫn xuất sắc đè bẹp Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba một cách thuyết phục

Không sở hữu lượng fan khủng, Ngô Lỗi vẫn xuất sắc đè bẹp Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba một cách thuyết phục

Số phận bi đát của cặp đôi chính trong Hương Mật Tựa Khói Sương: Đặng Luân mất trắng sự nghiệp, Dương Tử 'tụt dốc không phanh'

Số phận bi đát của cặp đôi chính trong Hương Mật Tựa Khói Sương: Đặng Luân mất trắng sự nghiệp, Dương Tử 'tụt dốc không phanh'

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bay cao trên bảng xếp hạng, Dương Tử và Thành Nghị ngậm ngùi hít khói

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bay cao trên bảng xếp hạng, Dương Tử và Thành Nghị ngậm ngùi hít khói

Dương Tử xuất sắc đứng đầu danh sách nghệ sĩ được yêu thích ngày Thất tịch, bất ngờ nhất mang tên Thành Nghị

Dương Tử xuất sắc đứng đầu danh sách nghệ sĩ được yêu thích ngày Thất tịch, bất ngờ nhất mang tên Thành Nghị

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 13 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 38 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 19 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI