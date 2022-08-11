Số phận bi đát của cặp đôi chính trong Hương Mật Tựa Khói Sương: Đặng Luân mất trắng sự nghiệp, Dương Tử 'tụt dốc không phanh'

Sao quốc tế 11/08/2022 10:52

4 năm kể từ ngày Hương Mật Tựa Khói Sương kết thúc, netizen không khỏi bất ngờ trước số phận của cả Dương Tử và Đặng Luân.

Hương Mật Tựa Khói Sương lần đầu tiên đến ra mắt khán giả vào năm 2018 và ngay lập tức bô phim trở thành cơn sốt không chỉ riêng ở Trung Quốc mà còn khiến các khán giả châu Á mê mẩn theo dõi từng tập. Đây cũng chính là phim góp phần đưa tên tuổi của Đặng LuânDương Tử lên thành sao hạng A tại Cbiz. 

Trải qua 4 năm, dàn sao Hương Mật Tựa Khói Sương đã có những thay đổi không thể ngờ trong sự nghiệp. Người thì thành công mỹ mãn, người còn lại thì buộc phải gác lại sự nghiệp vĩnh viễn vì scandal. 

Số phận bi đát của cặp đôi chính trong Hương Mật Tựa Khói Sương: Đặng Luân mất trắng sự nghiệp, Dương Tử 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 1
Dương Tử và Đặng Luân trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet 

Vai diễn tiên tử Cẩm Mịch là điểm sáng trong sự nghiệp của Dương Tử. Trong phim, cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất của cô nàng đều ở trạng thái tốt nhất. Khuôn mặt tròn, đôi mắt long lanh giúp ngôi sao họ Dương tái hiện hình ảnh một tiên tử thơ ngây, đáng yêu, nghịch ngợm khiến ai cũng xiêu lòng. 

Đặc biệt cô nàng được netizen nhận xét là có đôi mắt biết nói khi các phân đoạn cảm xúc luôn được nữ diễn viên diễn với cảm xúc nhập tâm nhất có thể để khiến cho khán giả phải cảm nhận được nỗi buồn của nhân vật mà cô đang đảm nhận.

Có thể lấy ví dụ tiêu biểu như phân đoạn Cẩm Mịch từ chối tình yêu dành cho Húc Phượng (Đặng Luân) tại lễ cưới trên thiên giới, hai chữ “Chưa từng” được Dương Tử diễn quá đỉnh, trở thành phân đoạn ngược kinh điển trong dòng phim cổ trang tiên hiệp. 

Sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử thoát mác diễn viên nhí, liên tục đảm nhận vai chính trong loạt dự án lớn. Thành công nhất sau này phải kể đến Cá Mực Hầm Mật. Dạng vai ngốc nghếch, đáng yêu tiếp tục được nữ diễn viên thể hiện thành công. 

Số phận bi đát của cặp đôi chính trong Hương Mật Tựa Khói Sương: Đặng Luân mất trắng sự nghiệp, Dương Tử 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 2
Dương Tử gây thất vọng liên tiếp kể từ sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet 

 

Tưởng chừng như sau bộ phim này, cái tên Dương Tử rồi sẽ khiến khán giả sẽ được nhắc nhiều hơn nữa nhưng trái lại cô nàng thường được nhớ tới bỏi những vai diễn kém sức hút và nét diễn xuất cũng có phần một màu khiến khán giả đã có phần phát ngán. Đỉnh điểm cho sự thất vọng này hẳn là dự án Trầm Vụn Hương Phai vừa ra mắt gần đây của cô đóng gặp với Thành Nghị.

Mặc dù là dự án cấp S nhưng những gì bộ phim mang lại không khiến netizen phải lắc đầu ngao ngán. Nếu cứ tiếp tục thế này, người hâm mộ lo sợ Dương Tử sẽ dần trở nên mất hút trong giai đoạn tới. 

Một Húc Phượng điển trai, nửa chính nửa tà nhưng lúc nào cũng chung tình, nguyện chết vì tình yêu biến Đặng Luân trở thành nam thần đắt giá nhất 2018. 

Chàng Hỏa thần kiêu hãnh mà chung tình, từng ở trên cao rồi bị đạp xuống đáy, cuối cùng như loài chim phượng hoàng tái sinh rực rỡ từ đống tro tàn mãi mãi đọng lại trong tâm trí khán giả. 

Trong Hương Mật Tựa Khói Sương, tạo hình cổ trang của nam diễn viên vừa nam tính, mạnh mẽ và không mất vẻ tiên khí. Diễn xuất của Đặng Luân trong tác phẩm này cũng được khen, đặc biệt là trong những cảnh chiến đấu mãn nhãn hay tình cảm đau đớn. 

Đáng tiếc, Đặng Luân lại không duy trì được sức nóng sau đó. Kể từ Hương Mật Tựa Khói Sương, Đặng Luân không có tác phẩm đáng chú ý. Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất hợp tác cùng Mã Tư Thuần nhạt nhòa, Người Bạn Thật Sự Của Tôi đóng cùng Angela Baby khiến khán giả ngán ngẩm. 

Số phận bi đát của cặp đôi chính trong Hương Mật Tựa Khói Sương: Đặng Luân mất trắng sự nghiệp, Dương Tử 'tụt dốc không phanh' - Ảnh 3
Đặng Luân khiến khán giả tiếc nuối khi buộc phải giả từ sự nghiệp ở lúc đỉnh cao nhất - Ảnh: Internet 

Vào tháng 3/2018, sự nghiệp của Đặng Luân bị hủy hoại hoàn toàn sau khi nam diễn viên thừa nhận trốn thuế. Trang weibo chính thức của Tân Hoa Xã đã đăng tải thông báo phát hiện hành vi trốn thuế của Đặng Luân đồng thời bắt nam diễn viên phải nộp phạt số tiền 106 triệu NDT (gần 400 tỷ đồng).

Trong quá trình điều tra, Đặng Luân có động thái trốn tránh, không thành thật khai báo khiến cơ quan chức năng tăng hình phạt, công bố rộng rãi với công chúng. 

Như vậy, Đặng Luân đã chính thức vào nhóm nghệ sĩ bị "phong sát" cùng Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Phạm Băng Băng... không còn cơ hội quay lại làng giải trí. Người hâm mộ tiếc nuối cho một tài năng đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất.

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