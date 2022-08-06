Dương Tử bất ngờ bị so sánh giống với Cúc Tịnh Y chỉ vì điều này?

Tạo hình giả trai mới đây của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai lại tiếp tục bị đem ra làm đề tài bàn tán trong cộng đồng xứ Trung.

Năm 2018, Dương tử từng được ca tụng là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương. Thế nhưng trong lần trở lại với Trầm Vụn Hương Phai, tạo hình giả trai của nàng Nhan Đàm lại khiến fan thất vọng. Không chỉ bị fan chê lên chê xuống là coi thường IQ của khán giả mà hình tượng giả trai lần này còn khiến hình ảnh của cô nàng bị xấu đi ít nhiều trong mắt khán giả.

Tạo hình giả trai gây tranh cãi của Dương Tử - Ảnh: Internet

Dù được đặt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi lên sóng, nhưng hiện Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng đang có dấu hiệu giảm nhiệt trên đường đua phim cổ trang Hoa ngữ 2022. Thậm chí bộ phim còn thua cả Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư.

Theo nhiều người nhận định, kiểu tóc và trang phục của Dương Tử khi giả trai không đến nỗi nhưng cách trang điểm của cô nàng lại vô cùng bất ổn. Mang tiếng giả trai nhưng lớp trang điểm dày cộp phấn, thậm chí “boy Nhan Đàm” còn "lên màu" cho mắt, môi và má hồng hồng, xinh xinh. Nói chung chẳng khác gì hồi là nữ.



Tạo hình giả trai của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Hình ảnh này sau khi xuất hiện khiến fan lập tức liên tưởng đến cô gái vàng trong làng giả trai lố - Cúc Tịnh Y. Trong các bộ phim như Thư Sinh Xinh Đẹp, Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi, mỹ nữ họ Cúc cũng nhiều lần khiến khán giả ngán ngẩm vì giả trai mà phấn son lòe loẹt hơn cả nhân vật nữ.

Hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai đang bị Tinh Xán Hán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vượt mặt. Thậm chí sắp tới, Dương Tử còn phải đối đầu trực diện với tựa phim cổ trang Thương Lan Quyết do mĩ nữ lưu lượng Ngu Thư Hân đóng chính. Nếu cứ bị chê tạo hình như thế này, fan lo sợ Trầm Vụn Hương Phai ngày càng tụt hạng hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-bat-ngo-bi-so-sanh-giong-voi-cuc-tinh-y-chi-vi-dieu-nay-489244.html