Dương Tử tiếp tục gặp họa vì xem thường IQ khán giả: Có nam nhân nào môi đỏ, mắt tô đậm vậy không?

Dương Tử bị chê bai vì coi thường khán giả khi đóng giả trai trong phim với tạo hình chẳng khác con gái là bao.

Sau khi thành công với Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử từng bước trở thành ngôi sao nằm top đầu tại Cbiz. Tưởng chừng như đây sẽ là bàn đạp vững chắc để cô nàng xây dựng một sự nghiệp vũng chắc cho mình nhưng mọi việc lại diễn ra theo chiều ngược lại khi cô nàng thường xuyên vướng phải những rắc rối không đáng có làm cản trở sự nghiệp thăng tiến của mình.

Tạo hình nam nhân của Dương Tử trong phim gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Dương Tử còn bị khán giả ném đá không thương tiếc khi xuất hiện với tạo hình giả trai trong Trầm Vụn Hương Phai. Dù cách ăn mặc và kiểu tóc của cô nàng đúng kiểu của các mỹ nam cổ trang đó, thế nhưng thay vì trang điểm nhợt nhạt để giống nam nhân hơn cô lại chọn cách đánh phấn đậm dẫn tới hình tượng chả giống trai cũng không giống gái một chút nào.

Tạo hình giả trai của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được nhiều khen ngợi từ phía khán giả - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng cho rằng tạo hình này của nàng tiểu Hoa là xem thường IQ khán giả. Thậm chí, có ý kiến khuyên Dương Tử nên học hỏi địch Lệ Nhiệt Ba khi giả trai trong phim cổ trang. Trước đó trong bộ phim Ngự Giao Ký, nhân vật Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng xuất hiện với tạo hình giả trai cực xuất sắc.

- Tạo hình này của Dương Tử thì xem thường IQ của khán giả quá, có nam nhân nào môi đỏ, mắt tô đậm vậy không?

- Nếu không nói tôi còn tưởng đây là tạo hình nữ của Dương Tử đó. Nhìn có nét nào giống giả trai đâu trời.

Ở thời điểm hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhất. Tuy nhiên, so với kỳ vọng bản đầu thì thành tích phim đạt được vẫn còn kém xa.

Dương Tử bất ngờ xếp sau Thành Nghị, netizen tỏ ra nổi giận muốn đòi lại công bằng cho thần tượng Việc thay đổi phiên vị của Dương Tử và Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai đang gây ra tranh cãi lớn khi fan cho rằng nữ diễn viên phải là người được xếp ở vị trí đầu tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-tiep-tuc-gap-hoa-vi-xem-thuong-iq-khan-gia-co-nam-nhan-nao-moi-do-mat-to-dam-vay-khong-488166.html