Thành tích còn đang kém xa Tinh Hán Xán Lạn, Dương Tử còn sắp phải đối mặt thêm một tin xấu khác?

Mùa hè năm nay, đường đua phim ảnh Hoa ngữ đón chào sự trở lại của loạt lưu lượng đình đám. Ở thời điểm hiện tại, màn ảnh nhỏ là đấu trường của Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn. Tuy nhiên, điều này sẽ chưa thể dừng lại khi fan sẽ còn được chiêm ngưỡng thêm một bộ phim hay nữa trong giai đoạn tới đây.

Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính - Ảnh: Internet

Cụ thể, bộ phim Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính sắp được lên sóng. Dù dàn diễn viên chính còn khá trẻ thế nhưng dự án này lại được đánh giá rất cao nhờ có nguyên tác hay và tạo hình bắt mắt. Kỹ xảo trong phim cũng được đầu tư chỉn chu khiến người xem vô cùng hài lòng.