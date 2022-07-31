Thành tích còn đang kém xa Tinh Hán Xán Lạn, Dương Tử còn sắp phải đối mặt thêm một tin xấu khác?

Sắp tới, phim của Dương Tử còn phải đối đầu với một dự án được đánh giá là rất tiềm năng trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.
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Mùa hè năm nay, đường đua phim ảnh Hoa ngữ đón chào sự trở lại của loạt lưu lượng đình đám. Ở thời điểm hiện tại, màn ảnh nhỏ là đấu trường của Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn. Tuy nhiên, điều này sẽ chưa thể dừng lại khi fan sẽ còn được chiêm ngưỡng thêm một bộ phim hay nữa trong giai đoạn tới đây.
Cụ thể, bộ phim Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính sắp được lên sóng. Dù dàn diễn viên chính còn khá trẻ thế nhưng dự án này lại được đánh giá rất cao nhờ có nguyên tác hay và tạo hình bắt mắt. Kỹ xảo trong phim cũng được đầu tư chỉn chu khiến người xem vô cùng hài lòng.
Hiện tại, 2 bộ phim được khán giả quan tâm nhiều nhất là Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn. Điều gây được sự bất ngờ dành cho netizen là Dương Tử đang hoàn toàn thất thế so với Triệu Lộ Tư, chính vì vậy việc Thương Lan Quyết sắp sửa ra mắt sẽ ngày càng đẩy Dương Tử và Trầm Vụn Hương Phai đi xuống hơn nữa trong sự thất vọng.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ không thể tạo thành mối nguy cho Trầm Vụn Hương Phai được. So về độ nổi tiếng và diễn xuất Dương Tử - Thành Nghị ăn đứt 2 đàn em kém tiếng. Thêm vào đó, Trầm Vụn Hương Phai cũng đang bước vào giai đoạn cao trào nên sẽ không thể thua Thương Lan Quyết được.
Sau Ngự Giao Ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng), Thương Lan Quyết là bộ phim thứ 2 được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương được lên sóng. Có thông tin cho biết, dự án hợp tác đầu tay của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ sẽ được lên sóng vào ngày 4/8 này. Tạo hình đẹp, kỹ xảo tốt thế nhưng diễn xuất của cặp sao 9x này mới là vấn đề khiến nhiều khán giả phải lo ngại.