Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư chứng minh độ hot không thua kém phim Dương Tử: Vừa ra mắt đã lọt top 1 hot search

Thông tin có lịch chiếu chính thức phần 2 của Tinh Hán Xán Lạn đang là chủ đề được nhiều fan Cbiz quan tâm lúc này.

Tinh Hán Xán Lạn đang là bộ phim gây sốt cộng động mạng xứ Trung trong khoảng thời gian vừa qua. Không chỉ mang đến cho khán giả một kịch bản gắn kết, tình tiết chặt chẽ, nhân vật được đầu tư bài bản mà điều làm phim được nhiều người quan tâm đến còn là màn thể hiện ăn ý của cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Tinh Hán Xán Lạn đang được cho là phim bạo tiếp theo của năm 2022 - Ảnh: Internet Chính vì độ hot của dự án mà mặc dù chưa hết phần 1 nhưng fan đã rất muốn biết phần 2 sẽ được lên sóng vào ngày nào. Để chiều lòng fan, mới đây Tencent đã đưa ra thông báo xác nhận Nguyệt Thăng Thượng Hải - phần 2 của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn chính thức chiếu nối tiếp phần 1.

Ngay lập tức, thông tin lịch chiếu Tinh Hán Xán Lạn leo thẳng top 1 hot search Weibo khiến khán giả thích thú. Điều đó lại càng làm các fan của bộ phim này mừng ra mặt, bởi vừa được tiếp tục “đu” phim lại vừa tự hào về “nhiệt độ” phim càng lúc càng tăng cao. Thậm chí, độ hot của phim thậm chí đã vượt qua cả Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - người được mệnh danh là ''nữ hoàng rating'' của thế hệ mới.

So về lưu lượng, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không thể so sánh được với Dương Tử - Thành Nghị. Tuy nhiên, kể từ khi lên sóng đến nay, từ nhiệt độ cho đến chỉ số truyền thông nhân vật của Tinh Hán Xán Lạn đều lấn át Trầm Vụn Hương Phai. Đây là một trong những điều khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ thời gian qua. Tinh Hán Xán Lạn phần 2 sẽ ra mắt ngay sau khi phần 1 kết thúc - Ảnh: Internet Theo lịch chiếu chính thức, tối 27/7, Tinh Hán Xán Lạn phần 1 sẽ khép lại ở tập 27 và ngay sau đó sẽ chiếu luôn tập 28 nối tiếp phần 2. Phim sẽ phát sóng vào thứ 3,4,5 hàng tuần với tổng hai phần gồm 56 tập phim. Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi được thưởng thức những tập mới của Tinh hán Xán Lạn. Bên cạnh đó, càng về sau chemistry của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư càng khiến cho người xem được thỏa mãn.

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