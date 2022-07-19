Ăn mừng thành tích Tinh Hán Xán Lạn đạt điểm cao Douban, Triệu Lộ Tư khoe vóc dáng bốc lửa khiến dân tình 'mắt chữ O mồm chữ A'

Sao quốc tế 19/07/2022 13:10

Vóc dáng của Triệu Lộ Tư đẹp đến nổi khiến dân tình khen ngợi không ngớt.

Tinh Hán Xán Lạn được đánh giá sẽ trở thành bộ phim gây sốt trong năm nay nhưng vừa ra mắt bộ phim đã gặp không ít những khó khăn nhất định. Đáng kể nhất chính là việc phải đối đầu với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm hiện tại dự án đóng cặp đầu tay của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã thu về những thành tích cực kỳ ấn tượng. Mới đây, nữ chính Triệu Lộ Tư đã có màn khoe dáng khiến dân tình mê mẩn.

Ăn mừng thành tích Tinh Hán Xán Lạn đạt điểm cao Douban, Triệu Lộ Tư khoe vóc dáng bốc lửa khiến dân tình 'mắt chữ O mồm chữ A' - Ảnh 1

Ăn mừng thành tích Tinh Hán Xán Lạn đạt điểm cao Douban, Triệu Lộ Tư khoe vóc dáng bốc lửa khiến dân tình 'mắt chữ O mồm chữ A' - Ảnh 2
Vóc dáng chuẩn từng cm của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Theo đó, sau thời gian làm việc liên tục trên phim trường, Triệu Lộ Tư đã đưa đội ngũ nhân viên của mình đi du lịch Vân Nam để kỷ niệm 2 năm đồng hành cùng nhau và điều làm dân tình ngạc nhiên nhất chính là mỹ nhân họ Triệu đã có sự biến hóa bất ngờ khi khoe body mượt mà chuẩn dáng người mẫu. 

Trong bộ ảnh vừa được tung ra, nữ chính Tinh hán Xán Lạn diện một chiếc áo quây ngắn khoe trọn vòng eo thon gọn và săn chắc của mình. Đây chính là thành quả sau quá trình luyện tập vất vả của cô nàng trước đó. Nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ của Triệu Lộ Tư cũng nhận được vô số lời khen ngợi có cánh.

Ăn mừng thành tích Tinh Hán Xán Lạn đạt điểm cao Douban, Triệu Lộ Tư khoe vóc dáng bốc lửa khiến dân tình 'mắt chữ O mồm chữ A' - Ảnh 3
Vóc dáng bốc lửa khiến dân tình mê mệt của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Ngoài ra, loạt ảnh diện áo tắm kín đáo nhưng lại quyến rũ của Triệu Lộ Tư cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng khi cô nàng trông xinh đẹp và đủ sức hớp hồn bất kỳ ai khi họ nhìn vào những tấm ảnh này. 

-Dáng người Triệu Lộ Tư đẹp quá, vòng nào ra vòng đó, mê nhất là vòng eo vừa nhỏ vừa săn chắc của cô nàng.

- Dạo trước từng thấy Triệu Lộ Tư khoe eo rồi nhưng giờ nhìn ảnh mới vẫn thấy bất ngờ, dáng đúng đẹp quyến rũ luôn.

Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính mới chỉ đi qua nửa đầu của phần 1. Bộ phim được mong đợi sẽ làm nên chuyện ở những tập sau.

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