Triệu Lộ Tư được giải oan, Tinh Hán Xán Lạn tìm ra được nguyên nhân chính khiến phim tụt dốc thảm hại

Không phải do Triệu Lộ Tư hay Ngô Lỗi diễn xuất thậm tệ mà đây mới là nguyên nhân chính khiến Tinh Hán Xán Lạn chịu cảnh thất thế.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là một trong những nhân tố gây bất ngờ trong giai đoạn nửa đầu năm 2022. Dẫu cho có dàn diễn viên không đến nỗi tệ như Triệu Lộ Tư hay Ngô Lỗi nhưng phim vẫn không được đánh giá cao và hiện đang không đạt được kết quả như ý muốn.

Việc Tinh Hán Xán Lạn chịu cảnh thất thế mặc dù có kịch bản hấp dẫn, có sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được cho là dễ đoán vì ngay từ khi lên sóng, bộ phim dường như không nhận được sự "chăm sóc" của Tencent. Bằng chứng là phim không hề có quảng cáo nào trong chuỗi tập vừa được công chiều thời gian qua.

Tinh Hán Xán Lạn đang không được nhiều người quan tâm và để mắt đến - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư hay Ngô Lỗi không đủ nổi tiếng, không có lưu lượng để "gánh" Tinh Hán Xán Lan. Tuy nhiên, điều này không phải là lý do chính bởi Triệu Lộ Tư hiện đang là gương mặt trẻ nổi bật bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ và việc nói cô nàng không nổi là điều thiếu căn cứ, không hợp lý một chút nào.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một lý do lớn khác góp phần vào sự tụt dốc của Tinh Hán Xán Lạn được cho là "không gặp thời". Ngay sau khi Tinh Hán Xán Lạn lên sóng, hàng loạt scandal chấn động nổ ra, thu hút toàn bộ sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chưa hết, phim còn phải đối đầu với một Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đang làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua.

Chính vì không gặp may nên độ thảo luận của phim cũng không cao, thậm chí được cho là yếu kém đối với một dự án cấp S.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-duoc-giai-oan-tinh-han-xan-lan-tim-ra-duoc-nguyen-nhan-chinh-khien-phim-tut-doc-tham-hai-483818.html