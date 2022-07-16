Đen đủi như Triệu Lộ Tư: Tinh Hán Xán Lạn bị chê liên tục đã đành, phim mới còn có nguy cơ bị cấm sóng vì bê bối của bạn diễn

Triệu Lộ Tư chính thức được khán giả biết đến với vai trò diễn viên sau khi tham gia bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hà Của Tôi. Với lợi thế ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu cô nàng liên tục trở thành nữ chính trong nhiều dự án phim khác. Tưởng chừng như đó sẽ là lợi thế cực lớn để cho cô nàng phát triển và vươn xa hơn nữa trong tương lai nhưng những gì xảy ra ở hiện tại lại không diễn ra tốt đẹp với cô đến như vậy.

Cụ thể, phải kể đến thành tích phim ảnh ngày càng đi lùi của Triệu Lộ Tư trong 2 năm trở lại đây. Hồi đầu năm 2021, nàng tiểu Hoa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai phụ Lý Lạc Yên ở Trường Ca Hành đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Câu chuyện tình ngọt ngào, ngoại hình xinh đẹp, hợp cổ trang thời Đường giúp Triệu Lộ Tư được khen là vượt mặt nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.