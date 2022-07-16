Đen đủi như Triệu Lộ Tư: Tinh Hán Xán Lạn bị chê liên tục đã đành, phim mới còn có nguy cơ bị cấm sóng vì bê bối của bạn diễn

Sao quốc tế 16/07/2022 21:51

Triệu Lộ Tư liên tục gặp hạn trong thời gian vừa qua.

Triệu Lộ Tư chính thức được khán giả biết đến với vai trò diễn viên sau khi tham gia bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hà Của Tôi. Với lợi thế ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu cô nàng liên tục trở thành nữ chính trong nhiều dự án phim khác. Tưởng chừng như đó sẽ là lợi thế cực lớn để cho cô nàng phát triển và vươn xa hơn nữa trong tương lai nhưng những gì xảy ra ở hiện tại lại không diễn ra tốt đẹp với cô đến như vậy. 

Cụ thể, phải kể đến thành tích phim ảnh ngày càng đi lùi của Triệu Lộ Tư trong 2 năm trở lại đây. Hồi đầu năm 2021, nàng tiểu Hoa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai phụ Lý Lạc Yên ở Trường Ca Hành đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Câu chuyện tình ngọt ngào, ngoại hình xinh đẹp, hợp cổ trang thời Đường giúp Triệu Lộ Tư được khen là vượt mặt nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đen đủi như Triệu Lộ Tư: Tinh Hán Xán Lạn bị chê liên tục đã đành, phim mới còn có nguy cơ bị cấm sóng vì bê bối của bạn diễn - Ảnh 1
Phim mới của Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị đóng băng - Ảnh: Internet

Đóng vai phụ thì nổi bật là vậy, thế nhưng khi làm nữ chính Triệu Lộ Tư lại bị chê là mờ nhạt đến lạ thường. Các dự án của cô nàng lên sóng gần đây như Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài, Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn lên sóng đều không thu về kết quả như mong đợi. Thậm chí, còn bị khán giả chê lên chê xuống về khả năng diễn xuất đơ mặt của mình. 

Chưa dừng lại ở đó, vận rủi còn đeo bám Triệu Lộ Tư khi phim mới quay xong lại có nguy cơ bị đắp chiếu trong kho. Cụ thể, mới đây La Nhất Châu – sao nam đóng cặp cùng Triệu Lộ Tư ở dự án Hậu Lãng bất ngờ vướng vào bê bối.

Đen đủi như Triệu Lộ Tư: Tinh Hán Xán Lạn bị chê liên tục đã đành, phim mới còn có nguy cơ bị cấm sóng vì bê bối của bạn diễn - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn bị cho là phim ''bom xịt'' trong năm nay - Ảnh: Internet 

Anh chàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và Hồ Tiên Hú bị ném đá vì “sử dụng” đặc quyền để trở thành nhân viên chính thức của Nhà hát kịch Trung ương Trung Quốc. Nếu không giải quyết ổn thỏa, La Nhất Châu sẽ dễ bị khán giả tẩy chay đến lúc đó Hậu Lãng cũng sẽ rất khó lên sóng. Thông tin này được đưa ra khiến các fan của nàng tiểu Hoa vô cùng lo lắng.

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