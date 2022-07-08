Rộ tin Ngô Lỗi bị chèn ép, phải nhường phần lớn thời gian lên hình cho Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Hạn?

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng hiện đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm về những vấn đề xung quanh bên lề.

Mới đây, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã chính thức được lên sóng trong sự mong đợi của khán giả. Đây là lần thứ 2 Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cùng tham gia vào một bộ phim. Dù cho khi lên sóng, phim nhận về khá nhiều lời khen tích cực nhưng số phút Ngô Lỗi xuất hiện trên phim đang khiến netizen xảy ra mâu thuẫn.

Theo đó, Tinh Hán Xán Lạn bắt đầu lên sóng từ ngày 5/7, đến nay đã chiếu được 6 tập. Tuy nhiên, có khán giả nhận thấy thời lượng lên sóng của nam chính Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) quá ít. Đem so với Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư), nhân vật của Ngô Lỗi cũng chỉ như một vai phụ mà thôi. Chuyện này khiến người xem cực kỳ bất bình.

Tinh Hán Xán Hạn nhận được nhiều lời khen tích cực - Ảnh: Internet

Bằng chứng là ngôi sao nam 9x xuất hiện nhiều nhất là trong tập 1 với 8 phút 50 giây, ít nhất là tập 3 với 3 phút 14 giây. Các tập còn lại chỉ khoảng hơn 5 phút. So với một tập phim dài 40 phút thì thời lượng Ngô Lỗi lên ảnh đúng là quá ít ỏi.

Chính vì vậy, mà một số netizen đã đặt ra nghi vấn phải chăng Ngô Lỗi đang bị chèn ép trong dự án lần này để nhường cho Triệu Lộ Tư được tỏ sáng.

Nam diễn viên Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

- Nguyên tác là hơn chương 10 mới được xuất hiện chớp nhoáng, chương 34 - 35 mới chính thức xuất hiện. Phim tận 57 tập sau này mới xoáy sâu nhiều hơn vào nam chính là hợp lý mà.

- 6 tập thì hết 3 tập đầu là sàn diễn của nhân vật phụ rồi, đến tập 4 nhân vật chính mới xuất hiện nhiều hơn.

- Phim này chắc nâng đỡ Triệu Lộ Tư hơn nên mới thế, vai của Ngô Lỗi chẳng khác nào diễn viên quần chúng luôn.

Những tập đầu của Tinh Hán Xán Lạn bị đánh giá là nhạt, chưa có điểm nhấn. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư và cả Ngô Lỗi vẫn chưa đủ làm hài lòng khán giả.

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