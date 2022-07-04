Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi

Sao quốc tế 04/07/2022 17:00

Diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng nhận nhiều chỉ trích từ netizen, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư bất ngờ bị vạ lây.

Sau một khoảng thời gian lên sóng, Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng do bộ ba Tằng Thuấn Hy, Dương Siêu Việt, Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức khép lại. Bên cạnh cái kết bi thảm gây phẫn nộ thì diễn xuất của nữ chính Dương Siêu Việt cũng trở thành chủ đề được khán giả đem ra bàn tán.

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi - Ảnh 1

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi - Ảnh 2
Diễn xuất của Dương Siêu Việt khiến netizen thất vọng - Ảnh: Internet 

Cụ thể, không phải chờ đến lúc phim mới kết thúc mà ngày từ khi phim được công chiếu, cộng đồng mạng đã liên tục nhận xét diễn xuất của Dương Siêu Việt là tệ hại, diễn cảnh khóc hay cười cũng đều làm lố quá sức, thậm chí nhiều người còn cho rằng cô nàng nên đi trau dồi kỹ năng của mình trước khi nhận vai diễn nào đó. 

Cộng đồng mạng còn không quên mỉa mai Tencent, cho rằng nền tảng này đang "cố đấm ăn xôi" khi ưu ái một mỹ nhân chỉ có sắc mà không có khả năng diễn xuất. Triệu Lộ Tư, một gà cưng khác của Tencent đồng thời được cho là đối thủ trực tiếp của Dương Siêu Việt cũng bất ngờ bị réo gọi.

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi - Ảnh 3

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y bất ngờ bị réo gọi - Ảnh: Internet 

Một mỹ nhân khác cũng bị 'nằm không trúng đạn" chính là Cúc Tịnh Y. Khán giả cho rằng Dương Siêu Việt và mỹ nhân 4000 năm giống nhau ở điểm cùng có nhan sắc nhưng không hề có tài năng diễn xuất, tuy nhiên khác với mỹ nhân họ Dương, Cúc Tịnh Y lại có cho mình một số sản phẩm nổi tiếng và được đánh giá tạm ổn còn đối với Dương Siêu Việt thì cô nàng quanh năm suốt tháng vẫn dậm chân một chỗ. 

Một số bình luận của khán giả về diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng:

- Tencent cho Dương Siêu Việt nhiều tài nguyên như vậy, rốt cuộc bao giờ mới chịu ngừng đây. Khán giả hiện tại không đánh giá cao Dương Siêu Việt, tôi cũng không yêu cầu diễn viên mới phải diễn quá tốt, nhưng cô ấy diễn một chút linh khí cũng không có, thật đáng sợ.

- Hay là cô Dương đây đừng đóng phim nữa, cô ấy khó chịu, khán giả cũng khó chịu.

- Diễn xuất kiểu ngũ quan bay tán loạn, xem khó chịu thật sự.

- Dương Siêu Việt tuy là nữ chính nhưng đúng là cần rèn luyện thêm, cả dàn thật ra cũng chẳng ai diễn tốt nhưng Mạnh Tử Nghĩa có mấy tạo hình đẹp thật nên nổi hơn hẳn.

Hiện chủ đề về diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, phần lớn khán giả cho rằng Dương Siêu Việt cần phải trau dồi thêm khả năng diễn xuất để đem lại những tác phẩm thật sự chất lượng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Cúc Tịnh Y Dương Siêu Việt sao châu á sao Hoa Ngữ

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