Đạo diễn rút khỏi dự án, Triệu Lộ Tư gặp vận rủi trong dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết ăn khách, Vụng Trộm Không Thể Giấu hiện đang là dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích phim Hoa ngữ. Nhiều nguồn tin cho biết hai diễn viên chính của dự án hiện nay đã tạm định là Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn.

Tuy nhiên, tưởng chừng như khán giả sẽ được chứng kiến thêm một bộ phim hay nữa sắp được ra mắt thì Vụng Trộm Không Thể Giấu lại bất ngờ khó có thể ra mắt người hâm mộ theo đúng như dự kiến khi mới đây vừa xuất hiện đạo diễn đã rời khỏi dự án phim.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet

Cụ thể, gày 24/5 vừa qua, đạo diễn của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Sa Duy Kỳ đăng weibo nói rằng mình sẽ không quay dự án này nữa vì không có cảm giác an toàn.

Cụ thể đạo diễn nói như sau: "Có nhiều bạn bè nhắn tin riêng hỏi tôi, tại đây tôi xin trả lời đơn giản. Tôi không quay (Vụng Trộm Không Thể Giấu) nữa vì không có cảm giác an toàn. Không có chuyện bỏ chạy hay bị đổi, trên mạng đồn đoán cũng không sao. Nếu như nói đến vấn đề khác thì chính là dụng ý hiểm ác, nếu vậy tôi có hơi buồn".

Động thái của vị đạo diễn này cho thấy, ông dường như chắc chắn sẽ không còn cùng đồng hành tại dự án phim này.

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Vụng Trộm Không Thể Giấu được biết đến như là dự án phim ngôn tình chuyển thể cực hot. Theo những tin đồn mới đây thì dự án đã chốt được diễn viên gồm có Triệu Lộ Tư (vai Tang Trĩ) và Trần Triết Viễn (vai Đoàn Gia Hứa).

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