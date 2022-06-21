Tinh Hán Xán Lạn chính thức công bố poster, netizen phấn khích trước 'tình bể tình' của Triệu Lộ Tư dành cho Ngô Lỗi

Cụ thể, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi xuất hiện với tạo hình tương đối đơn giản. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau và nở nụ cười ngọt ngào.

Với sự góp mặt của 2 diễn viên hàng đầu làng giải trí xứ Trung hiện nay là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi , Tinh Hán Xán Lạn đang được khán giả mong đợi sẽ gây tiếng vang thời điểm ra mắt. Điều này càng trở nên có thêm niềm tin từ người hâm mộ khi họ chứng kiến tấm poster mới nhất của phim.

Cũng chính vì vậy mà dù cho phim chưa lên sóng nhưng Tinh Hán Xán Lạn đã được dự báo sẽ "làm mưa làm gió" màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian sắp tới.

Ngay sau khi poster mới được chia sẻ, cặp đôi Tinh Hán Xán đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Trên khắp các trang mạng xã hội xứ Trung, người hâm mộ đều tỏ ra cực kỳ phấn khích trước ''ánh mắt đưa tình'' mà cả 2 dành cho nhau.

Tấm poster gây bão trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Được biết, Tinh Hán Xán Lạn là dự án thứ hai Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hợp tác với nhau. Trường Ca Hành chính là bộ phim đầu tiên cả hai làm việc cùng nhau, tuy nhiên trong phim này, Ngô Lỗi là nam chính ghép đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba còn Triệu Lộ Tư chỉ là nữ phụ sánh đôi bên Lưu Vũ Ninh.

Phải mãi đến Tinh Hán Xán Lạn cả hai mới có cơ hội sánh đôi cùng nhau với vai trò là nam nữ chính. Với những hình ảnh cả 2 phối hợp ăn ý liên tục bị đăng tải trên MXH, netizne có quyền hy vọng đây sẽ là bộ phim hot tiếp theo trong năm nay sau Mộng Hoa Lục quá đỗi thành công của Lưu Diệc Phi.

Một số bình luận của khán giả về poster mới nhất của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn:

- Poster này có cảm giác cặp đôi rồi này. Trong Trường Ca Hành cũng đã đẹp đôi rồi mong rằng sang phim mới không khiến người hâm mộ thất vọng.

- Đẹp đôi ra phết đấy chứ. Tương tác mấy đợt trước thì cảm giác Triệu Lộ Tư hơi giả nhưng sang đến poster này thấy hợp và đẹp đôi quá trời rồi.

- Truyện hay lắm, mong rằng lên phim cũng sẽ không thay đổi nhiều so với truyện thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

- Visual của cả hai xịn thật, đứng cạnh nhau hợp đôi, Ngô Lỗi thì tuấn tú còn Triệu Lộ Tư thì trẻ trung hơn hẳn những hình ảnh từng được leak trước đó.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đã qua vòng kiểm duyệt và dự kiến sẽ được lên sóng thay thế Hoa Mộng Lục vào ngày 6/7 sắp tới. Phim dự kiến chia làm 2 phần, phần 1 Tinh Hán Xán Lạn dự tính có 30 tập, phần 2 gồm 28 tập.