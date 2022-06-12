Dương Tử cùng Triệu Lộ Tư đọ sắc trong trang phục thời đường: Phần thắng bất ngờ gọi tên người này

Sao quốc tế 12/06/2022 22:20

Màn so tài nhan sắc của 2 đại mỹ nhân cbiz đang thu hút được nhiều sự tò mò từ phía người hâm mộ.

Dương Tử được xem là diễn viên đứng đầu dàn tiểu Hoa sau 90 về cả nhan sắc lẫn diễn xuất. Mới đây, tạo hình của Dương Tử trong phim Trường Tương Tư vừa lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được nhiều lượt bàn luận.

Ngay lập tức, một blogger nổi tiếng đã lên một bài viết so sánh về nhan sắc của 2 nữ diễn viên khiến nhiều người chú ý đến. 

Dương Tử cùng Triệu Lộ Tư đọ sắc trong trang phục thời đường: Phần thắng bất ngờ gọi tên người này - Ảnh 1
 Nhan sắc xinh đẹp của Dương Tử - Ảnh: Internet

Cụ thể, blogger đặt lên bàn cân tạo hình vừa được leak của Dương Tử trong Trường Tương Tư để so sánh với tạo hình công chúa Lạc Yên của Lộ Tư trong Trường Ca Hành (2021). Theo đó, vị blogger này cho rằng cả Dương Tử và Lộ Tư đều xinh đẹp bất phân thắng bại khi đụng hàng tạo hình.

Mỹ nhân họ Dương được nhận xét trong tạo hình trang phục thời đường mang vẻ xinh đẹp, quyến rủ ''chết người'', trong khi đó về phía Triệu Lộ Tư cô nàng vẫn giữ được nét ngây thơ hồn nhiên trong sáng nhưng cũng mang phần thu hút không kém gì người đàn chị. 

Tuy nhiên nguồn tin cũng nói thêm, hiện tại vẫn chưa có ảnh chính thức đã qua hậu kỳ của Dương Tử nên sẽ khó so sánh. Blogger cho biết, sau này khi đoàn phim Trường Tương Tư công bố ảnh chính thức, người này sẽ so sánh lần nữa.

Dương Tử cùng Triệu Lộ Tư đọ sắc trong trang phục thời đường: Phần thắng bất ngờ gọi tên người này - Ảnh 2
Nhan sắc của Triệu Lộ Tư cũng không phải dạng vừa khi được so sánh với đàn chị - Ảnh: Internet

Mặc dù việc so sánh này chỉ dựa trên quan điểm cá nhân, nhưng bài đăng trên của blogger nhận đươc nhiều lượt bàn luận của cộng đồng mạng.

Công chúng nhận thấy ảnh của Lộ Tư đã được đoàn phim thực hiện công đoạn hậu kỳ, chỉnh sửa kỹ lưỡng, còn ảnh của Dương Tử giống như đang chụp lén. Điều này nếu so sánh thì không công bằng lắm cho Dương Tử.

Một số bình luận của khán giả:

- Nghĩ sao lấy hình chụp lén so sánh với hình chỉnh sửa kĩ càng?

- Ai cũng có nét đẹp riêng, Dương Tử thì điềm đạm còn Lộ Tư thì ngây thơ.

- Nhìn là thấy Dương Tử xinh hơn.

- Không ai đọ lại Triệu Lộ Tư trong tạo hình công chúa Lạc Yên đâu.

Có thể thấy, khán giả có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh tạo hình của Dương Tử và Triệu Lộ Tư. Nhiều người cho rằng việc thấy ai xinh hơn liên quan đến gu thẩm mỹ, mắt nhìn của mỗi người nên không cần thiết phải so sánh.

Hiện Trường Tương Tư của Dương Tử vẫn đang trong quá trình quay, hình ảnh liên quan đến diễn viên trong phim được leak khá ít ỏi. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại này của mỹ nhân Hương Mật Tựa Khói Sương.

 

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