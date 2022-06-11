'Người tình màn ảnh' tiếp theo của Dương Dương gây ấn tượng với nhan sắc thiên thần: 'Ăn đứt Triệu Lộ Tư'

Sao quốc tế 11/06/2022 03:50

Bạn diễn mới của Dương Dương khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc tựa như thần tiên giáng trần.

Sau Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương nhanh chóng chuẩn bị cho bộ phim mới là Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Ngay lập tức, nữ chính Vương Sở Nhiên nhanh chóng được cư dân mạng săn đón bởi sức hút của mỹ nam họ Dương là không phải bàn cãi. 

Vương Sở Nhiên tốt nghiệp học viện Hý kịch Thượng Hải, có thành tích khá ấn tượng khi bắt đầu đóng phim từ cấp 3 và giành được nhiều giải thưởng dành cho diễn viên trẻ. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh thoát và được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới", bản sao của Lưu Diệc Phi. 

'Người tình màn ảnh' tiếp theo của Dương Dương gây ấn tượng với nhan sắc thiên thần: 'Ăn đứt Triệu Lộ Tư' - Ảnh 1
Nhan sắc không phải dạng vừa của Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo như Địch Lệ Nhiệt Ba hay nét dễ thương trong sáng, hồn nhiên của Triệu Lộ Tư. Vương Sở Nhiên mang đến cho khán giả về nhan sắc thuần khiết, tựa như một thiếu nữ tuổi đôi mươi,... 

Dân tình tỏ ra cực kỳ xuýt xoa trước vẻ đẹp xuất sắc của cô nàng, thậm chí một số netizen còn cảm thấy ngược lại Dương Dương mới là người may mắn khi được đóng chung với cô nàng ở dự án lần này. 

'Người tình màn ảnh' tiếp theo của Dương Dương gây ấn tượng với nhan sắc thiên thần: 'Ăn đứt Triệu Lộ Tư' - Ảnh 2
Vẻ đẹp thuần khiết của nữ diễn viên - Ảnh: Internet 

Tuy chưa công chiếu phim nhưng người hâm mộ đã dành nhiều lời khen có cánh cho sự đẹp đôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Cả hai có tương tác khá tự nhiên, gần gũi trên phim trường. 

Fan cho rằng cơ hội được đóng chung với đàn anh lần này sẽ nhanh chóng giúp sự nghiệp của nữ diễn viên "lên hương", trở thành ngôi sao sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ. 

 

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