Chỉ một hành động ngọt ngào này thôi, Dương Dương đã xóa tan mọi tin đồn không hay về phân biệt đối xử với bạn diễn

Sao quốc tế 27/05/2022 17:14

Hành động ôm chặt bạn diễn của Dương Dương đang khiến netizen tỏ ra cực kỳ phấn khích.

Nhờ có sự tham gia của hai lưu lượng hiện nay là Dương DươngVương Sở NhiênPháo Hoa Nhân Gian Của Tôi hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mặc dù vừa mới bước vào quá trình khai máy. 

Mới đây, một tấm ảnh hậu trường của phim bất ngờ được cộng đồng mạng truyền tay nhau. Bức hình ngay lập tức gây sốt vì tương tác cực tình của Dương Dương và bạn diễn Vương Sở Nhiên. 

Trong bức hình, Dương Dương quỳ xuống trước mặt Vương Sở Nhiên và trao cho cô nàng ánh mặt cực tình. Sau đó là cảnh Dương Dương và Vương Sở Nhiên ôm chặt lấy nhau, cả khung cảnh dường như ngập tràn mật ngọt. 

Chỉ một hành động ngọt ngào này thôi, Dương Dương đã xóa tan mọi tin đồn không hay về phân biệt đối xử với bạn diễn - Ảnh 1
Phân cảnh khiến netizen phấn khích của Dương Dương và Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Chứng kiến bức ảnh đó, netizen như thể đứng ngồi không yên bởi sự ngọt ngào mà cặp đôi dành cho nhau thậm chí một số người còn cho rằng Dương Dương và Vương Sở Nhiên cứ như thể là đang yêu nhau thật vậy.

Mặc dù chỉ mới là những bức ảnh chụp ở hậu trường nhưng phản ứng hóa học của cả hai đã rất tự nhiên và ngọt ngào. Dương Dương và Vương Sở Nhiên được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cặp đôi oanh tạc màn ảnh nhỏ trong thời gian sắp tới. 

Chỉ một hành động ngọt ngào này thôi, Dương Dương đã xóa tan mọi tin đồn không hay về phân biệt đối xử với bạn diễn - Ảnh 2
Netizen đang háo hức chờ đợi sự kết hợp của cả 2 trên màn ảnh - Ảnh: Internet

Được biết khoảng thời gian trước đó, Dương Dương liên tục vướng phải tin đồn tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với Vương Sở Nhiên nên sau màn ôm nhau nhau vừa rồi hẳn những tin như này sẽ phải bay màu bởi màn tương tác của 2 người trên màn ảnh đang được netizen đánh giá rất cao ở thời điểm hiện tại. 

Một số bình luận của khán giả về màn tương tác của Dương Dương và Vương Sở Nhiên: 

- Ảnh mờ thật nhưng nhan sắc của đôi này vẫn chiếm trọn spotlight.

- Không biết phim thế nào nhưng nhìn hình này thì thấy chemistry tốt quá nè. 

- Ngọt ngào quá. Dương Dương đứng với Vương Sở Nhiên thấy vibe couple thấy rõ luôn ấy.

 

Bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. 

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Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi sao châu á Cbiz

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