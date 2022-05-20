Lo sợ việc Thả Thí Thiên Hạ đi gây họa khắp nơi ảnh hưởng đến thần tượng, fan Dương Dương và Triệu Lộ Tư đồng tâm hiệp lực 'tẩy chay' phim?

Sao quốc tế 20/05/2022 16:40

Fan Dương Dương, Triệu Lộ Tư bức xúc trước việc làm của đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ khi có những hành động ''gây hấn'' với phim khác làm ảnh hưởng đến thần tượng của họ.

Mới đây, đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ lại tiếp tục dấy lên tranh cãi sau khi bình phẩm về một bộ phim khác của nền tảng Youku. 

Cụ thể, sáng ngày 19/5, tài khoản Weibo chính thức của Thả Thí Thiên Hạ bất ngờ đăng tải poster của bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính để bình phẩm. Tài khoản này đưa ra nhận xét: "Rất nhiều poster phim hiện đại của Youku là kiểu dùng phần mềm chỉnh sửa cho đẹp như này, không phải không đẹp, chỉ là rất rập khuôn”.

Lo sợ việc Thả Thí Thiên Hạ đi gây họa khắp nơi ảnh hưởng đến thần tượng, fan Dương Dương và Triệu Lộ Tư đồng tâm hiệp lực 'tẩy chay' phim? - Ảnh 1
Bài đăng gây tranh cãi của ekip Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, tài khoản Weibo chính thức của bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người cũng đã đăng bài cà khịa Thả Thí Thiên Hạ, thâm thúy gợi nhắc về nghi vấn ngược đãi động vật trước đó của phim này. 

 

Đáng chú ý trong đó còn có hashtag của Dương Dương và Triệu Lộ Tư nên đã khiên cho fan của cặp đôi bị kích động và cho rằng hành động của đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ chả xứng dang với mộ bộ phim cấp S+ một chút nào khi lại đi so đo từng chút một với phim của đối thủ. Ngoài ra fan của cả 2 mong muốn ekip của phim nên tự nhìn nhận lại bản thân mình và đừng có đi ''gây hấn'' khắp nơi vì người bị chỉ trích nhiều nhất là Dương Dương và Triệu Lộ Tư dù cho 2 người đều không có lỗi. 

Lo sợ việc Thả Thí Thiên Hạ đi gây họa khắp nơi ảnh hưởng đến thần tượng, fan Dương Dương và Triệu Lộ Tư đồng tâm hiệp lực 'tẩy chay' phim? - Ảnh 2
Fan của cặp đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư phẫn nộ trước cách làm việc của Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về sự việc:

- Lỗi không phải của Dương Dương, lỗi không phải của Triệu Lộ Tư, vậy chắc chắn là lỗi của đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ rồi. Làm ăn thiếu chuyên nghiệp rồi để diễn viên gánh còng lưng thì có xứng đáng không.

- Một nước đi không thể ngờ. Phim hết rồi thì làm ơn hãy để nó yên giùm, đừng đi cọ nhiệt kiểu này, chỉ có Dương Dương và Triệu Lộ Tư là bị kéo vào nhiều nhất thôi. 

- Bị phim người ta vả mặt luôn kìa, có thấy nhục nhã không chứ fan hai nhà Dương Dương và Triệu Lộ Tư thấy nhục lắm rồi. Mang tiếng là một bộ phim cấp S mà thiếu chuyên nghiệp đến mức đó sao? Người bị chửi nhiều nhất khéo lại là diễn viên chính của phim chứ không phải nhà sản xuất hay đoàn làm phim mất.

Hiện lùm xùm xoay quanh việc này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và các fan của cặp đôi chính trong phim đang cực kỳ bức xúc trước phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của Thả Thí Thiên Hạ. 

Tứ đại lưu lượng một thời của Hoa Ngữ hiện tại ra sao? Dương Dương tích cực đóng phim vẫn chưa chuyển hình, Ngô Diệc Phàm đối diện với tù tội vì bê bối tình ái

Tứ đại lưu lượng một thời của Hoa Ngữ hiện tại ra sao? Dương Dương tích cực đóng phim vẫn chưa chuyển hình, Ngô Diệc Phàm đối diện với tù tội vì bê bối tình ái

Tứ đại lưu lượng đời đầu của Hoa Ngữ từng làm mưa làm gió giới giải trí. Khi thời thế thay đổi, vị thế của mỗi người cũng khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ sao châu á Drama Cbiz sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tứ đại lưu lượng một thời của Hoa Ngữ hiện tại ra sao? Dương Dương tích cực đóng phim vẫn chưa chuyển hình, Ngô Diệc Phàm đối diện với tù tội vì bê bối tình ái

Tứ đại lưu lượng một thời của Hoa Ngữ hiện tại ra sao? Dương Dương tích cực đóng phim vẫn chưa chuyển hình, Ngô Diệc Phàm đối diện với tù tội vì bê bối tình ái

Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư?

Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư?

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma'

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma'

Tạo hình tóc trắng của Dương Dương 'gây bão', liệu nhan sắc có' 'gánh' được diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ'?

Tạo hình tóc trắng của Dương Dương 'gây bão', liệu nhan sắc có' 'gánh' được diễn xuất trong 'Thả Thí Thiên Hạ'?

Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt

Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng '

Thả Thí Thiên Hạ: Cảnh đại hôn của Triệu Lộ Tư - Dương Dương gây tranh cãi kịch liệt 'Triệu Lộ Tư như muội muội của Dương Dương không thấy giống vợ chồng '

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI