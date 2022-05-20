Lo sợ việc Thả Thí Thiên Hạ đi gây họa khắp nơi ảnh hưởng đến thần tượng, fan Dương Dương và Triệu Lộ Tư đồng tâm hiệp lực 'tẩy chay' phim?

Cụ thể, sáng ngày 19/5, tài khoản Weibo chính thức của Thả Thí Thiên Hạ bất ngờ đăng tải poster của bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính để bình phẩm. Tài khoản này đưa ra nhận xét: "Rất nhiều poster phim hiện đại của Youku là kiểu dùng phần mềm chỉnh sửa cho đẹp như này, không phải không đẹp, chỉ là rất rập khuôn”.

Mới đây, đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ lại tiếp tục dấy lên tranh cãi sau khi bình phẩm về một bộ phim khác của nền tảng Youku.

Ngay sau đó, tài khoản Weibo chính thức của bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người cũng đã đăng bài cà khịa Thả Thí Thiên Hạ, thâm thúy gợi nhắc về nghi vấn ngược đãi động vật trước đó của phim này.

Đáng chú ý trong đó còn có hashtag của Dương Dương và Triệu Lộ Tư nên đã khiên cho fan của cặp đôi bị kích động và cho rằng hành động của đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ chả xứng dang với mộ bộ phim cấp S+ một chút nào khi lại đi so đo từng chút một với phim của đối thủ. Ngoài ra fan của cả 2 mong muốn ekip của phim nên tự nhìn nhận lại bản thân mình và đừng có đi ''gây hấn'' khắp nơi vì người bị chỉ trích nhiều nhất là Dương Dương và Triệu Lộ Tư dù cho 2 người đều không có lỗi.

Fan của cặp đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư phẫn nộ trước cách làm việc của Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về sự việc:

- Lỗi không phải của Dương Dương, lỗi không phải của Triệu Lộ Tư, vậy chắc chắn là lỗi của đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ rồi. Làm ăn thiếu chuyên nghiệp rồi để diễn viên gánh còng lưng thì có xứng đáng không.

- Một nước đi không thể ngờ. Phim hết rồi thì làm ơn hãy để nó yên giùm, đừng đi cọ nhiệt kiểu này, chỉ có Dương Dương và Triệu Lộ Tư là bị kéo vào nhiều nhất thôi.

- Bị phim người ta vả mặt luôn kìa, có thấy nhục nhã không chứ fan hai nhà Dương Dương và Triệu Lộ Tư thấy nhục lắm rồi. Mang tiếng là một bộ phim cấp S mà thiếu chuyên nghiệp đến mức đó sao? Người bị chửi nhiều nhất khéo lại là diễn viên chính của phim chứ không phải nhà sản xuất hay đoàn làm phim mất.

Hiện lùm xùm xoay quanh việc này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và các fan của cặp đôi chính trong phim đang cực kỳ bức xúc trước phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của Thả Thí Thiên Hạ.