Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma'

Sao quốc tế 18/05/2022 14:18

Tập cuối của Thả Thí Thiên Hạ vừa lên sóng, Dương Dương và Triệu Lộ Tư đã bị netizen chỉ trích vì phân đoạn này đánh nhau này đây.

Sau một thời gian phát sóng, Thả Thí Thiên Hạ đã chính thức khép lại với cái kết đẹp cho Dương DươngTriệu Lộ Tư. Tưởng chừng như cả 2 đã không còn phải nghe những lời chỉ trích của khán giả nữa khi bộ phim đã kết thúc nhưng không netizen dường như vẫn chưa muốn buông tha cho cặp đôi.

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma' - Ảnh 1
Phân đoạn khiến nhiều người tranh cãi trong tập cuối - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong tập cuối của Thả Thí Thiên Hạ bất ngờ xuất hiện phân cảnh cặp đôi Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch chiến đấu với nhân vật phản diện chính của phim Ngọc Vô Duyên. Đáng nói ở chỗ kỹ xảo trong phân đoạn này khiến người xem có cảm giác vô lý và thiếu thực tế so với bản gốc trong tác phẩm. 

Không chỉ vậy netizen còn tự mình đặt ra câu hỏi liệu đây có phải phim kiếm hiệp hay thực chất là bộ phim tiên kiếm hiệp bởi không chỉ phân cảnh này mà rất nhiều lần Thả Thí Thiên Hạ cho ra mắt những phân đoạn nhân vật chính sử dụng võ công một cách vô lý và kém phần thuyết phục. 

Đây không phải lần đầu tiên Thả Thí Thiên Hạ bị chê vì tình tiết quá ảo diệu. Trước đó, những cảnh quay như Dương Dương phẩy tay để đẩy lùi cơn mưa cung tên hay Triệu Lộ Tư phi thẳng kiếm vào nòng pháo khiến nó nổ tung cũng đều khiến khán giả hoang mang. 

Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma' - Ảnh 2
Tập cuối Thả Thí Thiên Hạ: Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng không được netizen để yên, bị chỉ trích vì phân đoạn đánh nhau quá 'ảo ma' - Ảnh 3
Dương Dương và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về cảnh phim đấu kiếm trên:

- Phim cấp S bây giờ đáng thất vọng đến vậy sao? Từ đầu đến cuối phim chưa thấy có điểm gì đáng khen mà chỉ thấy vô lý và làm lố quá thôi.

- Đây là phim tiên hiệp huyền huyễn rồi chứ võ hiệp gì nữa. Diễn viên bay như siêu nhân, đánh nhau thì hậu kì lo tất, chỉ việc giơ kiếm mà bay thôi, nội công thâm hậu nổ tung mái nhà cơ mà. 

Tựu chưng lại Thả Thí Thiên Hạ đã chính thức khép lại, dẫu cho nhận lại về nhiều lời chê bai, chỉ trích về khả năng diễn xuất của dàn nhân vật trong phim nhưng không thể phủ nhận sức hút khủng mà bộ phim mang lại khi luôn nằm trong top những phim được yêu thích hàng đầu Cbiz.

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