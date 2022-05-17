Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim giành được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Ở tập mới nhất của phim, trong lúc Hắc Phong Tức (Dương Dương thủ vai) không để ý, Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) đã hôn trộm lên má anh chàng, tuy nhiên biểu cảm của nam diễn viên mới chính là điều khiến người hâm mộ quan tâm.

Cụ thể, trong cảnh quay trên, Phong Tức và Phong Tịch đã có một đêm hò hẹn siêu ngọt ngào. Cả hai vừa ăn uống, vừa tâm sự với nhau về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Khung cảnh trong phim vô cùng lãng mạn và ngọt ngào khi cả 2 nhân vật chính cùng trao nhau ánh mắt tình tứ với nhau.