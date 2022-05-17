Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt

Sao quốc tế 17/05/2022 18:21

Cảnh hôn trộm mới đây của Triệu Lộ Tư dành cho Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ đang gây xôn xao CĐM xứ Trung.

Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim giành được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Ở tập mới nhất của phim, trong lúc Hắc Phong Tức (Dương Dương thủ vai) không để ý, Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) đã hôn trộm lên má anh chàng, tuy nhiên biểu cảm của nam diễn viên mới chính là điều khiến người hâm mộ quan tâm. 

Cụ thể, trong cảnh quay trên, Phong Tức và Phong Tịch đã có một đêm hò hẹn siêu ngọt ngào. Cả hai vừa ăn uống, vừa tâm sự với nhau về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Khung cảnh trong phim vô cùng lãng mạn và ngọt ngào khi cả 2 nhân vật chính cùng trao nhau ánh mắt tình tứ với nhau. 

Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt - Ảnh 1
Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt - Ảnh 2
Biểu cảm tự nhiên của Dương Dương - Ảnh: Internet

Đột nhiên, Phong Tịch hôn trộm Phong Tức trong lúc anh chàng đang tập trung ăn uống. Vết son hằn lên má của Phong Tức như một minh chứng cho tình cảm của hai người.

Bên cạnh vết son trên má Dươg Dương, biểu cảm của anh khi được người mình thích hôn trộm cũng khiến khán giả thích thú, một số người còn nhận định đây có lẽ là phân đoạn mà đôi chính tạo ra được cảm xúc nhiều nhất kể từ khi phim được phát sóng cho đến nay. 

Đóng cảnh tình cảm ngọt ngào như không diễn,Triệu Lộ Tư hôn trộm Dương Dương biểu cảm của đàng trai khiến CĐM phát sốt - Ảnh 3
Dương Dương và Triệu Lộ Tư được rất nhiều người đẩy thuyền đến với nhau - Ảnh: Internet

Một số ý kiến của khán giả:

- Hạnh phúc tràn màn hình luôn anh chị ơi.

- Diễn như không diễn.

 

Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là bộ phim hot nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Đặc biệt, sau khi chứng kiến phân đoạn diễn tình cảm ngọt ngào diễn như không diễn trên của cặp đôi. Nhiều người hy vọng bộ phim sẽ kết thúc trong hạnh phúc và không phụ lòng mong đợi của khán giả trong thời gian sắp tớ

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Trong cùng phân cảnh 'dùng tay không đánh giặc' ảo diệu, Triệu Lộ Tư bị chê hết lời, còn Dương Dương được tha thứ khiến nhiều netizen lên tiếng cho nỗi lòng của Lộ Tư.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương sao châu á Thả thí thiên hạ Cbiz

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