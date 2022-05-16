Trong cùng phân cảnh 'dùng tay không đánh giặc' ảo diệu, Triệu Lộ Tư bị chê hết lời, còn Dương Dương được tha thứ khiến nhiều netizen lên tiếng cho nỗi lòng của Lộ Tư.

Mới đây, trong preview tập cuối của Thả Thí Thiên Hạ, netizen ngạc nhiên khi thấy phim xuất hiện cả... đại pháo. Vi diệu hơn đó là nữ chính Triệu Lộ Tư dù không phải thần tiên, nhưng lại bay như chim một đoạn rất dài, sau đó cầm kiếm ném thẳng vào nòng pháo khiến nó nổ tung. Lộ Tư cầm kiếm ném thẳng vào nòng pháo khiến nó nổ tung - Ảnh: Internet Thế nhưng, cảnh ném kiếm vào đại pháo của Triệu Lộ Tư bị chê thì cảnh dùng tay không điều khiển mưa tên của Dương Dương cũng xứng đáng bị trách.

Dương Dương dùng tay không điều khiển mưa tên - Ảnh: Internet Trước đó, Triệu Lộ Tư từng bị chê từ tạo hình đến diễn xuất. Nữ diễn viên vừa diễn kém vừa không tạo được cảm giác couple với Dương Dương. Nhan sắc của Triệu Lộ Tư chỉ dừng ở mức ưa nhìn và chưa đạt tới trình độ xinh đẹp thanh tú. Ngoài ra, cô cũng thiên về hơi hướng ngọt ngào tinh nghịch nên không thể toát ra vẻ nữ cường hào hiệp. Một số khán giả còn cảm thấy Triệu Lộ Tư không ăn nhập với bộ phim. Với những người đã đọc qua nguyên tác thì nữ diễn viên hoàn toàn không liên quan đến Bạch Phong Tịch.

Triệu Lộ Tư luôn bị chê về tạo hình lẫn diễn xuất - Ảnh: Internet Dù cùng có cảnh phim gây tranh cãi, diễn cũng tạm như nhau, nhiều netizen cho rằng Dương Dương và Triệu Lộ Tư lại không được đối xử công bằng. Hầu hết trên Weibo đều là lời trách móc nữ chính, còn nam chính có vẻ vì đẹp trai nên được tha thứ. Từng có tin phía Dương Dương cho biết không quan tâm đến bộ phim này và chỉ tập trung vào thành tích của bộ phim chiếu cùng thời điểm, đó là Đặc Chiến Vinh Diệu. Khán giả thiếu công bằng khi Dương Dương có nhiều nhược điểm vẫn được tha thứ - Ảnh: Internet Cũng chính vì sự thờ ơ của Dương Dương dành cho bộ phim mà đến hiện tại, anh chàng bị không ít người chê là “thảo mai”. Rõ ràng là diễn chung, thành tích hay dở phải chịu chung, nhưng hiện tại lại chỉ mình Triệu Lộ Tư bị chê trách, còn Dương Dương vẫn được fan che chở hết mực.

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này Triệu Lộ Tư đăng loạt ảnh xinh đẹp lên nền tảng truyền thông Xiaohongshu kèm theo tiết lộ ước mơ sắp tới của bản thân khiến dân tình thích thú.

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