Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?'

Sao quốc tế 16/05/2022 16:00

Trong cùng phân cảnh 'dùng tay không đánh giặc' ảo diệu, Triệu Lộ Tư bị chê hết lời, còn Dương Dương được tha thứ khiến nhiều netizen lên tiếng cho nỗi lòng của Lộ Tư.

Mới đây, trong preview tập cuối của Thả Thí Thiên Hạ, netizen ngạc nhiên khi thấy phim xuất hiện cả... đại pháo. Vi diệu hơn đó là nữ chính Triệu Lộ Tư dù không phải thần tiên, nhưng lại bay như chim một đoạn rất dài, sau đó cầm kiếm ném thẳng vào nòng pháo khiến nó nổ tung.

Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?' - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?' - Ảnh 2
Lộ Tư cầm kiếm ném thẳng vào nòng pháo khiến nó nổ tung - Ảnh: Internet

Thế nhưng, cảnh ném kiếm vào đại pháo của Triệu Lộ Tư bị chê thì cảnh dùng tay không điều khiển mưa tên của Dương Dương cũng xứng đáng bị trách.

Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?' - Ảnh 3
Dương Dương dùng tay không điều khiển mưa tên - Ảnh: Internet

 

Trước đó, Triệu Lộ Tư từng bị chê từ tạo hình đến diễn xuất. Nữ diễn viên vừa diễn kém vừa không tạo được cảm giác couple với Dương Dương. Nhan sắc của Triệu Lộ Tư chỉ dừng ở mức ưa nhìn và chưa đạt tới trình độ xinh đẹp thanh tú. Ngoài ra, cô cũng thiên về hơi hướng ngọt ngào tinh nghịch nên không thể toát ra vẻ nữ cường hào hiệp. Một số khán giả còn cảm thấy Triệu Lộ Tư không ăn nhập với bộ phim. Với những người đã đọc qua nguyên tác thì nữ diễn viên hoàn toàn không liên quan đến Bạch Phong Tịch.

Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?' - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư luôn bị chê về tạo hình lẫn diễn xuất - Ảnh: Internet

 

Dù cùng có cảnh phim gây tranh cãi, diễn cũng tạm như nhau, nhiều netizen cho rằng Dương Dương và Triệu Lộ Tư lại không được đối xử công bằng. Hầu hết trên Weibo đều là lời trách móc nữ chính, còn nam chính có vẻ vì đẹp trai nên được tha thứ. Từng có tin phía Dương Dương cho biết không quan tâm đến bộ phim này và chỉ tập trung vào thành tích của bộ phim chiếu cùng thời điểm, đó là Đặc Chiến Vinh Diệu.

Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?' - Ảnh 5
Khán giả thiếu công bằng khi Dương Dương có nhiều nhược điểm vẫn được tha thứ - Ảnh: Internet

Cũng chính vì sự thờ ơ của Dương Dương dành cho bộ phim mà đến hiện tại, anh chàng bị không ít người chê là “thảo mai”. Rõ ràng là diễn chung, thành tích hay dở phải chịu chung, nhưng hiện tại lại chỉ mình Triệu Lộ Tư bị chê trách, còn Dương Dương vẫn được fan che chở hết mực. 

                                 

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Triệu Lộ Tư đăng loạt ảnh xinh đẹp lên nền tảng truyền thông Xiaohongshu kèm theo tiết lộ ước mơ sắp tới của bản thân khiến dân tình thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   triệu lộ tư dương dương Dương Dương Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn

Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ phim 'xuyên không' trở thành diễn viên được đánh giá cao

Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ phim 'xuyên không' trở thành diễn viên được đánh giá cao

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư gắn liền với 'gia tài' phim 'đồ sộ' với phần lớn phim thuộc thể loại 'xuyên không'

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư gắn liền với 'gia tài' phim 'đồ sộ' với phần lớn phim thuộc thể loại 'xuyên không'

Triệu Lộ Tư bỗng được so sánh 'ngang hàng' với Lưu Thi Thi: 'Đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm'

Triệu Lộ Tư bỗng được so sánh 'ngang hàng' với Lưu Thi Thi: 'Đem so thế này khác nào khiến idol bị ghét thêm'

Tiểu sử 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư ít ai biết: 'Con gái rượu' của một 'đại gia' giàu có với khối tài sản khổng lồ

Tiểu sử 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư ít ai biết: 'Con gái rượu' của một 'đại gia' giàu có với khối tài sản khổng lồ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 58 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 41 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?