Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn

Sao quốc tế 15/05/2022 19:00

Khi loạt nữ phụ như Tuyên Lộ (vai Phượng Thê Ngô), Lý Nhược Đồng (vai Bách Lý vương hậu) và An Duyệt Khê (vai Hoa Thuần Nhiên) bắt đầu lên sàn, những điểm yếu của Triệu Lộ Tư bị lộ ra. Vị trí spotlight thuộc về dàn nữ phụ.

Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là một trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc được khán giả quan tâm nhất. Tuy nhiên, tạo hình của Triệu Lộ Tư khi đặt cạnh dàn nữ phụ đang trở thành đề tài tranh cãi của netizen.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Ở mấy tập đầu, dàn nữ phụ chưa xuất hiện, Bạch Phong Tịch của Triệu Lộ Tư hoàn toàn nổi bật. Ở những tập sau, loạt nữ phụ như Tuyên Lộ (vai Phượng Thê Ngô), Lý Nhược Đồng (vai Bách Lý vương hậu) và An Duyệt Khê (vai Hoa Thuần Nhiên) bắt đầu lên sàn, những điểm yếu của Triệu Lộ Tư bị lộ ra. Vị trí spotlight thuộc về dàn nữ phụ.

Trong Trần Tình Lệnh, Tuyên Lộ có tính cách nhu mì dịu dàng. Qua Thả Thí Thiên Hạ, cô ấy lại gây ấn tượng mạnh với hình ảnh nữ cường thông minh cơ trí. Sự tài hoa hơn người của Phượng Thê Ngô đã khiến cô trở thành trợ thủ đắc lực giúp cho Phong Lan Tức (Dương Dương) trong cuộc chiến tranh giành vương quyền.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn - Ảnh 2
Tuyên Lộ - Ảnh: Internet

 

Vai Bách Lý vương hậu của Lý Nhược Đồng vốn có xuất thấp kém và khó khăn lắm mới có thể biến thành phượng hoàng nhưng nhân vật này lại quá tham vọng và dã tâm. Dù đã U60 nhưng Lý Nhược Đồng vẫn đẹp xuất sắc, khi cô vừa lên sàn thì đã nhanh chóng tiễn luôn Triệu Lộ Tư “ra chuồng gà”, nắm trọn spotlight.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn - Ảnh 3
Lý Nhược Đồng - Ảnh: Internet

 

Cứ tưởng Triệu Lộ Tư thua trước Tuyên Lộ và Lý Nhược Đồng đã thảm rồi, mà khi nhân vật Hoa Thuần Nhiên của An Duyệt Khê bắt đầu lên sóng thì Triệu Lộ Tư lại tiếp tục bị lép vế trước người khác. Ngay khi An Duyệt Khê có phân cảnh đầu tiên, cô ấy đã để đã được khen ngợi với hình tượng xinh đẹp xuất chúng, thông minh và cũng rất tham vọng. Thậm chí trong những phân cảnh chung của An Duyệt Khê với Triệu Lộ Tư, nhiều khán giả cho biết họ chú ý đến nàng Hoa Thuần Nhiên hơn cả nữ chính.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn - Ảnh 4
An Duyệt Khê - Ảnh: Internet

 Thả Thí Thiên Hạ vẫn đang tiếp tục phát sóng. CĐM tiếp tục mong chờ Triệu Lộ Tư có bước đột phá gì khác trong những tập còn lại.

 

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