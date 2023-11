Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư chính thức bị 'giựt spotlight' khi dàn nữ phụ lên sàn

Ở mấy tập đầu, dàn nữ phụ chưa xuất hiện, Bạch Phong Tịch của Triệu Lộ Tư hoàn toàn nổi bật. Ở những tập sau, loạt nữ phụ như Tuyên Lộ (vai Phượng Thê Ngô), Lý Nhược Đồng (vai Bách Lý vương hậu) và An Duyệt Khê (vai Hoa Thuần Nhiên) bắt đầu lên sàn, những điểm yếu của Triệu Lộ Tư bị lộ ra. Vị trí spotlight thuộc về dàn nữ phụ.

Tuyên Lộ - Ảnh: Internet

Vai Bách Lý vương hậu của Lý Nhược Đồng vốn có xuất thấp kém và khó khăn lắm mới có thể biến thành phượng hoàng nhưng nhân vật này lại quá tham vọng và dã tâm. Dù đã U60 nhưng Lý Nhược Đồng vẫn đẹp xuất sắc, khi cô vừa lên sàn thì đã nhanh chóng tiễn luôn Triệu Lộ Tư “ra chuồng gà”, nắm trọn spotlight.

Lý Nhược Đồng - Ảnh: Internet

Cứ tưởng Triệu Lộ Tư thua trước Tuyên Lộ và Lý Nhược Đồng đã thảm rồi, mà khi nhân vật Hoa Thuần Nhiên của An Duyệt Khê bắt đầu lên sóng thì Triệu Lộ Tư lại tiếp tục bị lép vế trước người khác. Ngay khi An Duyệt Khê có phân cảnh đầu tiên, cô ấy đã để đã được khen ngợi với hình tượng xinh đẹp xuất chúng, thông minh và cũng rất tham vọng. Thậm chí trong những phân cảnh chung của An Duyệt Khê với Triệu Lộ Tư, nhiều khán giả cho biết họ chú ý đến nàng Hoa Thuần Nhiên hơn cả nữ chính.

An Duyệt Khê - Ảnh: Internet

Thả Thí Thiên Hạ vẫn đang tiếp tục phát sóng. CĐM tiếp tục mong chờ Triệu Lộ Tư có bước đột phá gì khác trong những tập còn lại.