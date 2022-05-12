Thả Thí Thiên Hạ chưa hết, rộ tin Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng 'trai trẻ' trong dự án chuyển thể, CĐM 'lắc đầu' 'Fan nguyên tác chắc khóc thét ba ngày ba đêm'

Mới đây, lại xuất hiện thông tin Triệu Lộ Tư sẽ đóng chính cho một dự án chuyển thể. Cụ thể, trên Weibo xuất hiện thông tin cho biết tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng "Vụng Trộm Không Thể Giấu" của tác giả Trúc Dĩ sẽ được chuyển thành phim. Phim do Wajijiwa chịu trách nhiệm sản xuất, Triệu Lộ Tư và Trạch Tiêu Văn sẽ đảm nhiệm vai chính, bắt đầu quay vào tháng 7 tới đây.

Ngay sau khi tin đồn bùng nổ, nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng với dàn cast của phim. Theo nguyên tác, cô nàng Tang Trĩ kém Đoàn Gia Hứa tới 7 tuổi, trong khi đó, Triệu Lộ Tư, người được định sẽ vào vai Tang Trĩ, lại hơn bạn diễn 1 tuổi. Việc này dường như không được lòng fan nguyên tác. Nhiều khán giả cho rằng gương mặt của Trạch Tiêu Văn trông quá non nớt, không phù hợp vào vai Đoàn Gia Hứa.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là một bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tang Trĩ đã cảm nắng Đoàn Gia Hứa, người bạn thân của anh trai cô. Tình cảm của hai người cứ thế được bồi đắp trong nhiều năm, cuối cùng cũng gặt hái được kết quả tốt đẹp.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư cũng bị chê bai vì diễn xuất không ổn định. Vai diễn Tang Trĩ rất được lòng khán giả vì đáng yêu nhưng bởi liên tục vướng vào các scandal, tên tuổi của Triệu Lộ Tư bị giảm uy tín trong lòng khán giả, khi vào vai Tang Trĩ đương nhiên sẽ khiến khán giả mất hứng.

- Fan nguyên tác chắc khóc thét ba ngày ba đêm mất. Trời ơi, trâu già gặm cỏ non mà diễn viên như này thì gặm kiểu gì . Làm ơn giữ đúng nguyên tác cho tôi với.

- Bộ này trâu già gặm cỏ non đằng gái còn tạm hợp chứ đằng trai mặt non choẹt diễn trâu già kiểu gì. Rồi cái hồi Đoàn Gia Hứa học đại học rồi đi họp phụ huynh cho Tang Trĩ học cấp 2 mặt bạn này chắc đóng bạn học Tang Dĩ trông vẫn còn trẻ hơn ấy chứ.

- Mặt nam chính trông còn non hơn cả nữ chính thì làm sao vào vai lớn tuổi được. Thà rằng trẻ nhưng mặt trưởng thành như Tống Uy Long thì cũng thôi. Ngay từ khâu chọn vai đã thấy mùi đạp nát nguyên tác rồi.

- Thấy chê Triệu Lộ Tư nhiều nhưng thấy cô Tư còn ổn hơn cả bạn nam kia ấy. Non quá không ra được cái phong thái của Đoàn Gia Hứa.

Trước đó, Triệu Lộ Tư bị chê về diễn xuất và ngoại hình trong Thả Thí Thiên Hạ. Cụ thể, fan nguyên tác truyện Thả thí thiên hạ cũng khẳng định ngoại hình của ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1998 không hề giống nhân vật Bạch Phong Tịch. Do đó, những câu thoại khen ngợi nhân vật Bạch Phong Tịch của Triệu Lộ Tư trong truyện là “xinh đẹp”, “tựa mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành”…trong phim càng khiến khán giả “dở khóc dở cười”. Bạch Phong Tịch qua lối thể hiện của Triệu Lộ Tư biến thành một cô gái hồn nhiên, đáng yêu... như các vai diễn trước mà mỹ nhân này từng đóng.

Triệu Lộ Tư bị chê tạo hình trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Hiện chưa có bên nào lên tiếng xác nhận thông tin này, song khán giả tỏ ra ái ngại với khả năng thành công của bộ phim nếu như được chính thức chuyển thể.