Netizen 'soi' ra những điểm chung không ngờ tới của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư, tích cực 'đẩy thuyền' cập bến

Nguồn tin cho biết thêm một số dữ kiện như nam diễn viên thường xuyên No 1 trên nhiều bảng xếp hạng về độ nổi tiếng, còn phía nữ đang lên sóng một bộ phim cổ trang.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung ca ngợi tài năng, nhan sắc của một cặp đôi lưu lượng Cbiz. Cụ thể, blogger này còn dự đoán cặp đôi sẽ nhanh chóng "nên duyên" trong một dự án phim âm nhạc bởi họ đều có khả năng chơi nhạc cụ từ nhỏ. Theo đó, khán giả đồng loạt gọi tên Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư vì cả hai có vẻ rất khớp với những dữ kiện mà blogger đưa ra.

Trước thông tin trên, người hâm mộ của Lộ Tư và Tiêu Chiến lập tức "đào" lại thông tin và hình ảnh liên quan đến tài năng âm nhạc của cả hai. Quả thật, Tiêu Chiến từng học đàn vĩ cầm từ nhỏ, anh thậm chí từng góp mặt trong dàn hợp xướng của trường thời còn đi học. Bên cạnh đó, Lộ Tư cũng không kém cạnh khi thường xuyên đăng video cover nhạc bằng đàn tranh.

Ngoài ra, khán giả còn tìm được một điểm chung thú vị là hai diễn viên đều có khả năng hát rất tốt, Tiêu Chiến xuất thân là một ca sĩ còn Lộ Tư thường xuyên hát cho fan nghe trên livestream.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Mặc dù thông tin trên chưa được các diễn viên liên quan xác nhận nhưng người hâm mộ khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Số đông khán giả cảm thấy lo ngại nếu sự kết hợp này thành sự thật. Họ cho rằng diễn xuất của hai diễn viên đều chưa đủ độ chín.

Trong khi Lộ Tư được nhận xét là diễn xuất "trăm vai như một" thì Tiêu Chiến lại có phong độ trồi sụt thất thường. Khán giả bối rối không biết ai sẽ "gánh team" nếu sự kết hợp trên là thật.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số khán giả gọi sự kết hợp nếu có giữa Tiêu Chiến và Lộ Tư là "bữa tiệc visual" bởi vẻ ngoài xuất sắc của cả hai. Riêng về diễn xuất, Triệu Lộ Tư đang giành nhiều sự chú ý với vai chính trong Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Dương Dương. Còn mỹ nam Trần Tình Lệnh sắp tái xuất với bộ phim Ngọc Cốt Dao. Vì thế, diễn xuất của cả hai dù không thể so với các bậc lão làng nhưng vẫn gây ấn tượng mỗi khi tái xuất.

Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư và Tiêu Chiến từng đóng chung phim Ôi hoàng đế bệ hạ của ta (2018). Trong tác phẩm, Triệu Lộ Tư đóng vai nữ chính Lạc Phi Phi, còn nhân vật của Tiêu Chiến chỉ là nam phụ vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm. Cả hai có nhiều cảnh diễn chung và tạo “hiệu ứng hóa học” tốt trên màn ảnh. Đáng tiếc, cuối phim, Lạc Phi Phi về bên nam chính Hoàng thượng Bắc Đường Dịch (Cốc Gia Thành).

Ôi hoàng đế bệ hạ của ta - Ảnh: Internet

Mong rằng cặp đôi sẽ có cơ hội "nên duyên" trong tác phẩm hiện đại hoặc cổ trang để công chúng dễ dàng đánh giá năng lực của cả hai.