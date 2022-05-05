Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo

Một blogger cho rằng Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ sắp tới.

Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những cái tên nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khi là nữ chính của Thả Thí Thiên Hạ. Tuy nhiên, dạo gần đây, mỹ nhân vướng loạt vận xui khi đoàn phim bị tố đạo nhái Hạc Lệ Hoa Đình và ngược đãi động vật. Những lùm xùm ảnh hưởng ít nhiều đến tiếng tăm của nữ diễn viên. Triệu Lộ Tư- Ảnh minh họa: Internet Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao khi một thông tin được tung ra nhắm vào Triệu Lộ Tư. Cụ thể, một blogger đã đặt ra nghi vấn về tương lai của Triệu Lộ Tư sau khi Thả Thí Thiên Hạ kết thúc. Blogger này cho rằng sau sự cố xảy ra với Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư sẽ rất khó để tiếp cận với những dự án cấp S+ của Tencent nói riêng và của các nhà đài nói chung.

Có khả năng Triệu Lộ Tư sẽ rất khó để tiếp cận với những dự án cấp S+ của Tencent - Ảnh minh họa: Internet Nói theo cách khác, Thả Thí Thiên Hạ chính là hy vọng cuối cùng của Triệu Lộ Tư đối với hạng mục cấp S. Nếu Thả Thí Thiên Hạ thành công, Triệu Lộ Tư vẫn có cơ hội được nhắm cho vai chính của các dự án cấp S, còn nếu ngược lại, nữ diễn viên sinh năm 1998 rất có thể sẽ phải chịu cảnh bị nhiều đoàn làm phim ngó lơ. Trước thông tin này, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Triệu Lộ Tư, cho rằng scandal của Thả Thí Thiên Hạ chủ yếu là lỗi của đạo diễn và biên kịch chứ không liên quan đến diễn viên. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư cũng phải chịu trách nhiệm trong sự việc lần này vì không tinh ý trong khâu đọc kịch bản.

- Trong miệng antifan, Triệu Lộ Tư là nữ thần của showbiz, có thể chọn kịch bản, thêm vai, thêm độ kịch tính, vốn chế tác... Tuy nhiên, một số người có thể lôi cô Tư ra chửi bới, cái gì cũng là lỗi của cô ấy dù không phải cô gây ra, thật là mâu thuẫn. - Là vì chọn sai vai Bạch Phong Tịch rồi, còn Triệu Lộ Tư tương lai vẫn tươi sáng. - Tôi nghĩ sau vụ này cả Triệu Lộ Tư và Dương Dương cũng đều sẽ có một vết nhơ trong sự nghiệp. Nếu vượt qua được thì tốt, không thì như Triệu Lộ Tư sẽ bị điều tiếng lắm, vì cô vốn đã có nhiều người ghét rồi. - Vẫn mong chờ Tinh Hán Xán Lạn, Hậu Lãng, Ngõ Nhỏ. Thả Thí Thiên Hạ là dự án cấp S nhưng chỉ là sự cố không ai mong muốn, chắc không ảnh hưởng quá nhiều đến diễn viên đâu. - Cô này vốn đã bị ghét sẵn, giờ lại thêm bộ này, cùng nét diễn một màu trường tồn cùng năm tháng thì đừng nói đến cấp S , cấp thường cũng không được nghía qua ấy chứ. Triệu Lộ Tư bị vạ lây bởi lùm xùm phim Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet Dù chưa biết sắp tới như thế nào, CĐM chỉ mong Triệu Lộ Tư cố gắng hoàn thiện hơn ở khả năng diễn xuất của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-loat-scandal-tha-thi-thien-ha-trieu-lo-tu-co-nguy-co-mat-cua-dong-chinh-nhung-du-an-cap-s-tiep-theo-466450.html