Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo

Sao quốc tế 05/05/2022 11:01

Một blogger cho rằng Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ sắp tới.

Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những cái tên nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khi là nữ chính của Thả Thí Thiên Hạ. Tuy nhiên, dạo gần đây, mỹ nhân vướng loạt vận xui khi đoàn phim bị tố đạo nhái Hạc Lệ Hoa Đình và ngược đãi động vật. Những lùm xùm ảnh hưởng ít nhiều đến tiếng tăm của nữ diễn viên.

Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư- Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao khi một thông tin được tung ra nhắm vào Triệu Lộ Tư. Cụ thể, một blogger đã đặt ra nghi vấn về tương lai của Triệu Lộ Tư sau khi Thả Thí Thiên Hạ kết thúc. Blogger này cho rằng sau sự cố xảy ra với Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư sẽ rất khó để tiếp cận với những dự án cấp S+ của Tencent nói riêng và của các nhà đài nói chung.

Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo - Ảnh 2
Có khả năng Triệu Lộ Tư sẽ rất khó để tiếp cận với những dự án cấp S+ của Tencent - Ảnh minh họa: Internet

Nói theo cách khác, Thả Thí Thiên Hạ chính là hy vọng cuối cùng của Triệu Lộ Tư đối với hạng mục cấp S. Nếu Thả Thí Thiên Hạ thành công, Triệu Lộ Tư vẫn có cơ hội được nhắm cho vai chính của các dự án cấp S, còn nếu ngược lại, nữ diễn viên sinh năm 1998 rất có thể sẽ phải chịu cảnh bị nhiều đoàn làm phim ngó lơ.

Trước thông tin này, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Triệu Lộ Tư, cho rằng scandal của Thả Thí Thiên Hạ chủ yếu là lỗi của đạo diễn và biên kịch chứ không liên quan đến diễn viên. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư cũng phải chịu trách nhiệm trong sự việc lần này vì không tinh ý trong khâu đọc kịch bản.

- Trong miệng antifan, Triệu Lộ Tư là nữ thần của showbiz, có thể chọn kịch bản, thêm vai, thêm độ kịch tính, vốn chế tác... Tuy nhiên, một số người có thể lôi cô Tư ra chửi bới, cái gì cũng là lỗi của cô ấy dù không phải cô gây ra, thật là mâu thuẫn.

- Là vì chọn sai vai Bạch Phong Tịch rồi, còn Triệu Lộ Tư tương lai vẫn tươi sáng.

- Tôi nghĩ sau vụ này cả Triệu Lộ Tư và Dương Dương cũng đều sẽ có một vết nhơ trong sự nghiệp. Nếu vượt qua được thì tốt, không thì như Triệu Lộ Tư sẽ bị điều tiếng lắm, vì cô vốn đã có nhiều người ghét rồi.

- Vẫn mong chờ Tinh Hán Xán Lạn, Hậu Lãng, Ngõ Nhỏ. Thả Thí Thiên Hạ là dự án cấp S nhưng chỉ là sự cố không ai mong muốn, chắc không ảnh hưởng quá nhiều đến diễn viên đâu.

- Cô này vốn đã bị ghét sẵn, giờ lại thêm bộ này, cùng nét diễn một màu trường tồn cùng năm tháng thì đừng nói đến cấp S , cấp thường cũng không được nghía qua ấy chứ.

Sau loạt scandal Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có nguy cơ mất 'cửa' đóng chính những dự án cấp S+ tiếp theo - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư bị vạ lây bởi lùm xùm phim Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

 

Dù chưa biết sắp tới như thế nào, CĐM chỉ mong Triệu Lộ Tư cố gắng hoàn thiện hơn ở khả năng diễn xuất của mình.

Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'?

Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'?

Cộng đồng mạng vừa rộ thông tin Triệu Lộ Tư đang có mối quan hệ lãng mạn với bạn trai cùng ngành.

Xem thêm
Từ khóa:   triệu lộ tư Dương Dương Triệu Lộ Tư sự nghiệp triệu lộ tư sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'?

Rộ tin Triệu Lộ Tư hẹn hò với bạn trai cùng ngành, còn đến phim trường thăm 'người yêu'?

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy

Kết quả bình chọn phim Hoa Ngữ 'flop', 'đại bạo' của netizen gây bất ngờ: phim của Nhiệt Ba flop, phim của Dương Tử, Triệu Lộ Tư lại đại bạo?

Kết quả bình chọn phim Hoa Ngữ 'flop', 'đại bạo' của netizen gây bất ngờ: phim của Nhiệt Ba flop, phim của Dương Tử, Triệu Lộ Tư lại đại bạo?

Triệu Lộ Tư 'công khai' mặt mộc, nhan sắc 'thật' thế nào mà gây náo loạn cộng đồng mạng?

Triệu Lộ Tư 'công khai' mặt mộc, nhan sắc 'thật' thế nào mà gây náo loạn cộng đồng mạng?

6 phim cổ trang cấp S+ của Tencent có lượt xem ngày đầu cao nhất: Phim của Dương Mịch, Triệu Lộ Tư 'chào thua' thứ hạng phim của Trương Nhược Quân

6 phim cổ trang cấp S+ của Tencent có lượt xem ngày đầu cao nhất: Phim của Dương Mịch, Triệu Lộ Tư 'chào thua' thứ hạng phim của Trương Nhược Quân

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?