6 phim cổ trang cấp S+ của Tencent có lượt xem ngày đầu cao nhất: Phim của Dương Mịch, Triệu Lộ Tư 'chào thua' thứ hạng phim của Trương Nhược Quân

Mới đây, bảng xếp hạng các bộ phim cổ trang cấp S+ do Tencent sản xuất có lượng view ngày đầu cao nhất (0 - 24h) đã chính thức được công bố và ngay lập tức thu hút được độ thảo luận lớn từ phía cư dân mạng. Hầu hết, ai ai cũng tỏ ra bất ngờ với thứ hạng của các bộ phim.

Được biết, Trương Nhược Quân bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2004, được khán giả chú ý đến nhờ vai diễn trong phim Tân tuyết báo năm 2010. Sau bộ phim đó, anh thành công với nhiều bộ phim khác. Tuy nhiên xét về thứ hạng nổi tiếng thì không bằng những ngôi sao trong danh sách bảng xếp hang phim.

Góp mặt trong danh sách đều là phim của các đỉnh lưu, ngôi sao hạng A hàng đầu hiện nay như Lý Dịch Phong, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba... Tuy nhiên họ vẫn phải chịu phận lép vế trước Trương Nhược Quân .

Trương Nhược Quân - Ảnh minh họa: Internet

Sau thành công vang dội của Khánh Dư Niên, khán giả đã rất mong chờ Tuyết Trung Hãn Đao Hành được phát sóng khi Trương Nhược Quân gật đầu đồng ý tham gia. Vì vậy, không có gì lạ khi phim có thể thu về lượng người xem vượt trội như vậy ngay ngày đầu ra mắt, dù dàn cast chính không phải là những ngôi sao quá mức nổi tiếng.

Tuyết Trung Hãn Đao Hành - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, càng về sau thì Tuyết Trung Hãn Đao Hành càng đuối, là bộ phim cấp S nhưng lại không được quá trau chuốt về mặt hình ảnh, mạch phim chậm, lê thê, đặc biệt là những phân cảnh đánh nhau cần sự nhanh nhẹn thì bị tua chậm, "slow motion" một cách khó hiểu khiến người xem cảm thấy buồn ngủ.

Tuyết Trung Hãn Đao Hành - Ảnh minh họa: Internet

Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương, Triệu Lộ Tư ra mắt vào ngày 18/4 vừa qua cũng kịp chen chân vào bảng xếp hạng lần này, thậm chí còn đạt thứ hạng rất tốt, lượng view cao hơn nhiều so với Hộc Châu Phu Nhân, Thiên Cổ Quyết Trần, Kính Song Thành... và là một trong những tác phẩm đáng xem nhất hiện nay.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

Lý Dịch Phong với sự trở lại dòng phim cổ trang trong Kính Song Thành đã từng nhận được kỳ vọng lớn sẽ làm nên chuyện, nhưng có thể nói đây chính là bộ phim "flop" nhất của anh kể từ ngày thành danh đến giờ.

Kính song thành - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng còn có Hộc Châu Phu Nhân của Dương Mịch, Trần Vỹ Đình xếp ngay sau Thả Thí Thiên Hạ, Thiên Cổ Quyết Trần của Hứa Khải, Châu Đông Vũ và Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi đảm nhận.

Hộc Châu Phu Nhân - Ảnh minh họa: Internet

Top 6 phim cổ trang cấp S của Tencent có lượng view ngày đầu cao nhất (0 - 24h):