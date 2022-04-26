Hành động 'tình bể bình' của Triệu Lộ Tư và Dương Dương khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ở hậu trường "Thả Thí Thiên Hạ', màn tương tác thân mật giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

"Thả Thí Thiên Hạ" hiện đang là bộ phim "làm mưa, làm gió" tại cả màn ảnh Hoa ngữ và Việt Nam. Mới đây, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư thân mật với Dương Dương trong hậu trường cúa phim đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, trước khi bước vào cảnh quay, Triệu Lộ Tư đã đùa giỡn bạn diễn bằng cách dùng hai tay của mình xoa đều, sau đó áp vào mặt của Dương Dương. Đáp lại nàng tiểu hoa 9x, nam diễn viên cũng vui vẻ tươi cười, tỏ vẻ thích thú trước hành động này của cô nàng.

Hành động áp mặt Dương Dương của Triệu Lộ Tư khiến nhiều người phấn khích - Ảnh: Internet Ngay sau khi phát hiện khoảnh khắc thú vị này, nhiều người đều tỏ ra phấn khích trước sự thân thiết của bộ đôi. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người hâm mộ của bộ phim còn tích cực đẩy thuyền Dương Dương và Triệu Lộ Tư vì cả hai quá đáng yêu. Song, cũng có một số người khó tính lại cảm thấy không hài lòng trước hành động của cô nàng. Họ cho rằng nữ chính cố tình gần gũi với nam chính để tạo phản ứng hóa học. Ngoài ra, họ còn cho rằng việc Triệu Lộ Tư thân thiết quá mức với Dương Dương ở hậu trường sẽ khiến cả hai vướng vào những tin đồn hẹn hò không đáng có. Nhiều fan tích cực đẩy thuyền Dương Dương và Triệu Lộ Tư vì cả hai quá đáng yêu - Ảnh: Internet Để bảo vệ nữ diễn viên, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư cho rằng một số cư dân mạng đã quá khắt khe với cô nàng. Hành động của nữ diễn viên họ Triệu chỉ cho thấy nữ diễn viên là một người vô tư, hoạt bát, thân thiện với đồng nghiệp.

"Thả thí thiên hạ" hiện đang tiếp tục được khởi chiếu và nhận được sự chú ý của khán giả. Bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Khánh Lãnh Nguyệt về câu chuyện du ngoạn giang hồ của Hắc Phong Tức (Dương Dương) và Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư). Trải qua 10 năm, Hắc Phong Tức mới nhận ra tình cảm của mình qua một trận chiến và dùng hết tu vi để cứu sống Phong Tịch. Bộ phim đánh dấu sự chuyển mình của Triệu Lộ Tư từ những vai công chúa tinh nghịch sang hình tượng nữ hiệp.

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