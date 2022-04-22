'Thả Thính Thiên Hạ' vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị 'mỉa mai' vì khác xa Bạch Phong Tịch

Sao quốc tế 22/04/2022 17:31

Triệu Lộ Tư đã không chiếm được cảm tình của khán giả khi vào vai Bạch Phong Tịch trong "Thả Thí Thiên Hạ".

Bộ phim "Thả thí thiên hạ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên chính thức phát sóng và nhận hàng loạt ý kiến trái chiều. Đặc biệt, Triệu Lộ Tư với vai diễn Bạch Phong Tịch liên tục hứng chịu sự chê bai từ khán giả.

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư chỉ dừng ở mức ưa nhìn và chưa đạt tới trình độ xinh đẹp thanh tú. Ngoài ra, cô cũng thiên về hơi hướng ngọt ngào tinh nghịch nên không thể toát ra vẻ nữ cường hào hiệp. Do đó, trong bộ phim này cô nàng cố gồng để hóa thân thành Bạch Phong Tịch, một mỹ nhân mạnh mẽ, võ công cao cường và hành xử hào sảng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng khiến khán giả ngán ngẩm ở cảnh nữ cải nam trang "giả trân" và những phân đoạn hành động lạm dụng kỹ xảo.

trieu lo tu
Triệu Lệ Dĩnh bị chê vì mang nét diễn hài hước, đáng yêu của các vai diễn trước vào vai Bạch Phong Tịch - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khuyết điểm về vóc dáng của Triệu Lộ Tư cũng là đề tài gây tranh cãi. Cụ thể, những khoảnh khắc cô lộ gương mặt tròn, ngấn mỡ trên cổ, vòng eo nở nang, lông mày theo phong cách Hàn Quốc… được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Fan nguyên tác truyện Thả thí thiên hạ cũng khẳng định ngoại hình của ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1998 không hề giống nhân vật Bạch Phong Tịch. Do đó, những câu thoại khen ngợi Bạch Phong Tịch của Triệu Lộ Tư là xinh đẹp, tựa mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành… trong phim càng khiến khán giả "dở khóc dở cười". Khâu lồng tiếng không khớp khẩu hình miệng Triệu Lộ Tư cũng tạo nên sự khó chịu đối với người xem.

trieu lo tu 1
Kĩ năng diễn xuất thiếu đột phá và ngoại hình nhạt nhòa của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là diễn xuất thiếu đột phá và ngoại hình nhạt nhòa của Triệu Lộ Tư khiến cô dần dần nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân trong Thả thí thiên hạ như Lý Nhược Đồng, Tuyên Lộ... Đồng thời, "phản ứng hóa học" giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương (vai Hắc Phong Tức) cũng chưa bùng nổ trong 10 tập phim vừa chiếu.

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

Netizen vừa đặt lên bàn cân so sánh Triệu Lộ Tư với Địch Lệ Nhiệt Ba khi được ghép đôi với Dương Dương.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Thả Thính Thiên Hạ

TIN LIÊN QUAN

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

Bị chỉ trích vì màn diễn xuất không tốt trong Thả Thí Thiên Hạ, nhưng màn giả trai của Triệu Lộ Tư vẫn được netizen khen ngợi đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần

Bị chỉ trích vì màn diễn xuất không tốt trong Thả Thí Thiên Hạ, nhưng màn giả trai của Triệu Lộ Tư vẫn được netizen khen ngợi đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần

Thả Thí Thiên Hạ có màn ra mắt không như mong đợi, Triệu Lộ Tư bị netizen chê 'thậm tệ' dù có nam thần Dương Dương bên cạnh

Thả Thí Thiên Hạ có màn ra mắt không như mong đợi, Triệu Lộ Tư bị netizen chê 'thậm tệ' dù có nam thần Dương Dương bên cạnh

Liên tiếp bị netizen soi 'hint' tình cảm với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có câu trả lời khiến người hâm mộ 'phát sốt'

Liên tiếp bị netizen soi 'hint' tình cảm với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có câu trả lời khiến người hâm mộ 'phát sốt'

Hậu trường 'Thả Thí Thiên Hạ': Mới đóng có 2 tập phim, Dương Dương đã bị netizen chê là 'làm lố' hơn cả Triệu Lộ Tư, khiến fan lo lắng vì một việc

Hậu trường 'Thả Thí Thiên Hạ': Mới đóng có 2 tập phim, Dương Dương đã bị netizen chê là 'làm lố' hơn cả Triệu Lộ Tư, khiến fan lo lắng vì một việc

Giả trai trong 'Thả Thính Thiên Hạ', Triệu Lộ Tư bị đánh giá 'giả trân' và kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba

Giả trai trong 'Thả Thính Thiên Hạ', Triệu Lộ Tư bị đánh giá 'giả trân' và kém xa Địch Lệ Nhiệt Ba

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?