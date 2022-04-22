'Thả Thính Thiên Hạ' vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị 'mỉa mai' vì khác xa Bạch Phong Tịch

Triệu Lộ Tư đã không chiếm được cảm tình của khán giả khi vào vai Bạch Phong Tịch trong "Thả Thí Thiên Hạ".

Bộ phim "Thả thí thiên hạ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên chính thức phát sóng và nhận hàng loạt ý kiến trái chiều. Đặc biệt, Triệu Lộ Tư với vai diễn Bạch Phong Tịch liên tục hứng chịu sự chê bai từ khán giả.

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư chỉ dừng ở mức ưa nhìn và chưa đạt tới trình độ xinh đẹp thanh tú. Ngoài ra, cô cũng thiên về hơi hướng ngọt ngào tinh nghịch nên không thể toát ra vẻ nữ cường hào hiệp. Do đó, trong bộ phim này cô nàng cố gồng để hóa thân thành Bạch Phong Tịch, một mỹ nhân mạnh mẽ, võ công cao cường và hành xử hào sảng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng khiến khán giả ngán ngẩm ở cảnh nữ cải nam trang "giả trân" và những phân đoạn hành động lạm dụng kỹ xảo.

Triệu Lệ Dĩnh bị chê vì mang nét diễn hài hước, đáng yêu của các vai diễn trước vào vai Bạch Phong Tịch - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khuyết điểm về vóc dáng của Triệu Lộ Tư cũng là đề tài gây tranh cãi. Cụ thể, những khoảnh khắc cô lộ gương mặt tròn, ngấn mỡ trên cổ, vòng eo nở nang, lông mày theo phong cách Hàn Quốc… được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Fan nguyên tác truyện Thả thí thiên hạ cũng khẳng định ngoại hình của ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1998 không hề giống nhân vật Bạch Phong Tịch. Do đó, những câu thoại khen ngợi Bạch Phong Tịch của Triệu Lộ Tư là xinh đẹp, tựa mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành… trong phim càng khiến khán giả "dở khóc dở cười". Khâu lồng tiếng không khớp khẩu hình miệng Triệu Lộ Tư cũng tạo nên sự khó chịu đối với người xem.

Kĩ năng diễn xuất thiếu đột phá và ngoại hình nhạt nhòa của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là diễn xuất thiếu đột phá và ngoại hình nhạt nhòa của Triệu Lộ Tư khiến cô dần dần nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân trong Thả thí thiên hạ như Lý Nhược Đồng, Tuyên Lộ... Đồng thời, "phản ứng hóa học" giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương (vai Hắc Phong Tức) cũng chưa bùng nổ trong 10 tập phim vừa chiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-thinh-thien-ha-vua-len-song-trieu-lo-tu-tiep-tuc-bi-mia-mai-vi-khac-xa-bach-phong-tich-463951.html