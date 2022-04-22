Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang

Sao quốc tế 22/04/2022 15:31

Netizen vừa đặt lên bàn cân so sánh Triệu Lộ Tư với Địch Lệ Nhiệt Ba khi được ghép đôi với Dương Dương.

Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ vừa lên sóng những tập đầu tiên, hai cái tên Dương Dương và Triệu Lộ Tư luôn được khán giả gán ghép. Tuy nhiên, nếu so với các mỹ nhân khác từng được ‘ghép đôi’ với Dương Dương thì Triệu Lộ Tư có phần lép vế.

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang - Ảnh 1
Dương Dương - Triệu Lộ Tư trong thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

 

Mới đây, fan hâm mộ của cặp đôi Dương - Địch (Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba) đã bày tỏ mong muốn hai diễn viên tái hợp trong một bộ phim cổ trang, bởi khí chất của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba quá "xứng đôi vừa lứa".

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang - Ảnh 2
Khán giả mong muốn Dương-Địch tái hợp trong một dự án cổ trang - Ảnh: Internet

Ảnh đại diện siêu thoại của cặp đôi Dương Địch cũng đã được thay mới, cả hai lập tức gây sốt bởi khí chất cổ trang rất phù hợp. Dù chỉ là ảnh ghép từ hai bộ phim hoàn toàn khác nhau là Thả Thí Thiên Hạ và Ngự Giao Ký nhưng nhan sắc và khí chất của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đủ sức chinh phục bất cứ khán giả khó tính nào.

Được biết, hai đỉnh lưu đã từng có duyên đóng cặp với nhau trong một bộ phim tình cảm đô thị có tên Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Phản ứng hóa học “ngọt hơn đường” của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim này rất tốt. Chính vì vậy, nếu có cơ hội hợp tác với nhau lần nữa, cặp đôi chắc chắn sẽ gây ra một cơn sốt không hề nhỏ. Sau bộ phim cả 2 còn liên tục xuất hiện tin “phim giả tình thật” với nhau.

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang - Ảnh 3
Chemistry siêu ngọt của Dương-Địch - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả còn đặt lên bàn cân so sánh giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư, bạn diễn của Dương Dương trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ. Phần lớn netizen đều cho rằng Triệu Lộ Tư không có "cửa" để so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng liên tục bị cộng đồng mạng chê bai về khí chất và diễn xuất khi sánh đôi cùng Dương Dương.

Netizen 'đá' Triệu Lộ Tư ra rìa, 'gào thét' mong Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong một dự án cổ trang - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư đặt lên bàn cân so sánh với bạn diễn khác của Dương Dương - Ảnh: Internet

 

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Tạo hình Triệu Lộ Tư bị đem lên bàn cân so sánh với dàn nữ phụ trong phim Thả Thí Thiên Hạ.

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