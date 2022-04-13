Triệu Lộ Tư tiếp tục gây phẫn nộ khi dùng người lồng tiếng cho phim mới? Netizen đá xéo chất giọng 'thánh nữ trà xanh'

Sao quốc tế 13/04/2022 12:09

Nối tiếp những drama trên phim trường "Thả Thí Thiên Hạ", Triệu Lộ Tư lại khiến khán giả phẫn nộ khi phải dùng người lồng tiếng cho nhân vật trên phim.

Thời gian vừa qua, hậu trường về bộ phim “Thả thí thiên hạ” của Dương Dương - Triệu Lộ Tư được công chúng quan tâm. Ngay từ khi chưa lên sóng, phim đã vướng nhiều tranh cãi khiến khán giả ngán ngẩm, chủ yếu là những lùm xùm xoay quanh nữ chính Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư tiếp tục gây phẫn nộ khi dùng người lồng tiếng cho phim mới? Netizen đá xéo chất giọng 'thánh nữ trà xanh' - Ảnh 1
Một cảnh phim Thả thí thiên hạ 

Không phải “tự nhiên” vướng những tranh cãi không đáng có, Triệu Lộ Tư có "tiền sử" lôi các nghệ sĩ đình đám ra để bàn luận, biến họ trở thành công cụ "ké fame". Từ Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba cho đến Victoria Tống Thiến và Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư khiến netizen ngán ngẩm bởi "xài đi xài lại" chiêu thức đánh bóng tên tuổi, khiến dàn sao vô tình trở thành "người lót đường" sự nghiệp nổi tiếng của cô.

Triệu Lộ Tư tiếp tục gây phẫn nộ khi dùng người lồng tiếng cho phim mới? Netizen đá xéo chất giọng 'thánh nữ trà xanh' - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư được ví là "tiểu Triệu Lệ Dĩnh" h

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư phải dùng người lồng tiếng cho vai diễn của mình trong “Thả Thí Thiên Hạ” vì đài từ kém.

Tin đồn này của Triệu Lộ Tư như thêm dầu vào lửa khi mấy ngày nay tên cô luôn xuất hiện trên hot search Weibo kèm theo thông tin tiêu cực.

Triệu Lộ Tư tiếp tục gây phẫn nộ khi dùng người lồng tiếng cho phim mới? Netizen đá xéo chất giọng 'thánh nữ trà xanh' - Ảnh 3
Tạo hình cường nữ của Triệu Lộ Tư trong "Thả Thí Thiên Hạ"

 Một số bình luận của khán giả bên dưới bài đăng:

- Không dùng người lồng tiếng thì cái giọng của cô có gồng nổi cho vai nữ cường không? Đã chẳng có khí chất rồi mà giờ còn thêm quả giọng ba chấm nữa thì thua.

- Ủa lồng tiếng à, trong trailer nghe tưởng giọng thật của ẻm.

- Không lồng tiếng lại chả thành ngốc bạch ngọt trà xanh thơ ngây.

- Mấy bộ kia là hóa thân vào ngốc bạch ngọt phim 3 xu thì tự mình lồng tiếng có sao. Còn Thả Thí Thiên Hạ là bộ cấp S của Cụt nên không được sai sót.

Nguồn tin còn cho biết thêm, từ trước đến nay nữ diễn viên “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” đều tự mình lồng tiếng cho những nhân vật trong phim. Tuy nhiên, vai diễn trong "Thả Thí Thiên Hạ" lần này vô cùng quan trọng nên đạo diễn không thể để Triệu Lộ Tư dùng chất giọng “trà xanh thảo mai” của mình.

Triệu Lộ Tư tiếp tục gây phẫn nộ khi dùng người lồng tiếng cho phim mới? Netizen đá xéo chất giọng 'thánh nữ trà xanh' - Ảnh 4
"Trần Thiên Thiên trong lời đồn" bước đà cho Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình

Đến nay, thông tin về việc lồng tiếng cho nhân vật của Triệu Lộ Tư trong "Thả Thí Thiên Hạ" vẫn chưa được xác minh. Phim lên sóng vào 18/4 tới, khán giả rất mong chờ ngày phim lên sóng để biết thực hư về thông tin trên.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương Thả thí thiên hạ sao hoa ngữ Cbiz

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