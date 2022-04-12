Tạo hình xinh đẹp 'ngút trời' trong 'Thả Thí Thiên Hạ' , chưa biết diễn tốt hay dở nhưng Triệu Lộ Tư đã gây sốt với 'visual' đỉnh cao

Sao quốc tế 12/04/2022 18:08

Triệu Lộ Tư mới đây đã lộ tạo hình trong Thả Thí Thiên Hạ, chưa biết diễn có ''đơ'' hay không nhưng nhan sắc vẫn cực kỳ xinh đẹp ''ngút trời''.

Là một trong những mỹ nhân thuộc thế hệ mới tại Cbiz, Triệu Lộ Tư được đánh giá là sở hữu nhan sắc còn lấn át cả ''Địch Lệ Nhiệt Ba''. Tuy nhiên, cũng giống như người đàn chị, khả năng diễn xuất của cô cũng không được đánh giá cao khi vẫn còn quá ''đơ'' không đem lại được cảm xúc cho người xem. 

Tạo hình xinh đẹp 'ngút trời' trong 'Thả Thí Thiên Hạ' , chưa biết diễn tốt hay dở nhưng Triệu Lộ Tư đã gây sốt với 'visual' đỉnh cao - Ảnh 1
Tạo hình xinh đẹp 'ngút trời' trong 'Thả Thí Thiên Hạ' , chưa biết diễn tốt hay dở nhưng Triệu Lộ Tư đã gây sốt với 'visual' đỉnh cao - Ảnh 2
Tạo hình xinh đẹp 'ngút trời' trong 'Thả Thí Thiên Hạ' , chưa biết diễn tốt hay dở nhưng Triệu Lộ Tư đã gây sốt với 'visual' đỉnh cao - Ảnh 3
Nhan sắc ''đỉnh cao''  của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Lộ Tư tiếp tục trở lại với khán giả trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ, dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 18/4.

Mới đây, khi ê-kíp Thả Thí Thiên Hạ nhá hàng một số hình ảnh của Triệu Lộ Tư trong vai nhân vật Phong Tịch, khán giả cực kỳ phát cuồng trước ''visual'' xinh đẹp tựa như ''thiên thần'' của cô nàng. CĐM cũng hy vọng với tạo hình xuất sắc như vậy, cô nàng sẽ có thể cải thiện cả về khả năng diễn xuất của mình để mang tới cho khán giả một bộ phim đáng xem trong năm nay. 

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Cảnh đút bánh bao của Triệu Lộ Tư cho Dương Dương bị cư dân mạng so sánh với hành động tương tự của Địch Lệ Nhiệt Ba dành cho Dương Dương trước đó.

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Từ khóa:   sao chau a Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ Địch Lệ Nhiệt Ba Cbiz

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